Дамба Печенежского водохранилища в Харьковской области, несмотря на бомбардировку российскими КАБами , осталась неповрежденной, сброс воды происходит в плановом контролируемом режиме.

Об этом заявила пресс-служба 16-го армейского корпуса во вторник, 14 апреля.

Там отметили, что враг «не достиг успеха физически» и прибег к информационно-психологической атаке: на подконтрольных РФ «псевдохарьковских» пабликах стали распространяться фейки о повреждении дамбы и якобы аварийном сбросе воды.

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«На самом деле дамба не повреждена. Сброс воды происходит в плановом контролируемом режиме. Ситуация полностью мониторится. Учитывая опыт предыдущих коварных атак, заранее разработаны планы быстрого реагирования на любые форс-мажорные обстоятельства», — подчеркнул 16-й армейский корпус.

Украинские военные отметили, что россияне с особым цинизмом пытаются воспользоваться моментом, когда в результате весеннего половодья в водохранилище накоплен максимальный объем воды: «Разрушение дамбы именно сейчас должно было бы привести к катастрофическим последствиям, вызвав масштабное затопление и экологическое бедствие».

14 апреля глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что российские войска сбросили шесть управляемых авиабомб на Печенежскую дамбу в Чугуевском районе Харьковской области, которая является критически важным объектом.

Российские оккупанты уже били по дамбе Печенежского водохранилища в декабре 2025 года. Тогда там прогремели по меньшей мере четыре взрыва.