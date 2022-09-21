Оккупанты обстреляли Харьковскую область, на Печенежской дамбе разрушен шлюз

21 сентября, 16:37
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Оккупанты нанесли ракетные удары по Харьковской области (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

Оккупанты нанесли ракетные удары по Харьковской области (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

Российские оккупанты обстреляли Чугуевский район Харьковской области, на Печенежской дамбе разрушен верхний шлюз.

Об этом сообщил в Telegram заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

«Рашисты нанесли два ракетных удара в Чугуевском районе. В результате обстрела на Печенежской дамбе разрушен верхний шлюз», — говорится в сообщении.

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Он отметил, что жертв и пострадавших нет.

«Нашим специалистам не в первый раз преодолевать подобные последствия „русского мира“. Похожая ситуация уже была преодолена в Кривом Роге», — добавил Тимошенко и подчеркнул, что ситуация контролируемая.

Во вторник, 20 сентября, глава Печенежской общины Александр Гусаров сообщил, что войска РФ в течение последних суток несколько раз атаковали Печенежскую дамбу в Харьковской области. Власти предупредили местных жителей об угрозе подтопления.

Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Харьковская область Кирилл Тимошенко

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