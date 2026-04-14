Одно из крупнейших водохранилищ Харьковской области. Россияне сбросили шесть авиабомб на Печенежскую дамбу
Вид на Печенежское водохранилище, Харьковская область (Фото: Главком_NN через Википедию)
Во вторник, 14 апреля, российские войска сбросили шесть управляемых авиабомб на Печенежскую дамбу в Чугуевском районе Харьковской области.
Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.
Он отметил, что Печенежская дамба — это одно из крупнейших водохранилищ Харьковской области и критически важный объект.
Почти одновременно с этим обстрелом россияне атаковали Харьков дронами Молния и шахедами.
Синегубов заверил, что все необходимые службы работают на местах и ликвидируют последствия ударов РФ.
Российские оккупанты уже били по плотине Печенежского водохранилища в декабре 2025 года. Тогда в районе дамбы было слышно по меньшей мере четыре взрыва.
25 марта президент Владимир Зеленский заявил, что Россия на ближайшие месяцы готовит операцию против систем водоснабжения Украины.
3 апреля глава государства повторил, что РФ может атаковать логистическую инфраструктуру и объекты водоснабжения Украины.