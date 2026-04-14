Одно из крупнейших водохранилищ Харьковской области. Россияне сбросили шесть авиабомб на Печенежскую дамбу

Вид на Печенежское водохранилище, Харьковская область (Фото: Главком_NN через Википедию)

Во вторник, 14 апреля, российские войска сбросили шесть управляемых авиабомб на Печенежскую дамбу в Чугуевском районе Харьковской области.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Он отметил, что Печенежская дамба — это одно из крупнейших водохранилищ Харьковской области и критически важный объект.

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Почти одновременно с этим обстрелом россияне атаковали Харьков дронами Молния и шахедами.

Синегубов заверил, что все необходимые службы работают на местах и ликвидируют последствия ударов РФ.

Российские оккупанты уже били по плотине Печенежского водохранилища в декабре 2025 года. Тогда в районе дамбы было слышно по меньшей мере четыре взрыва.

25 марта президент Владимир Зеленский заявил, что Россия на ближайшие месяцы готовит операцию против систем водоснабжения Украины.

3 апреля глава государства повторил, что РФ может атаковать логистическую инфраструктуру и объекты водоснабжения Украины.