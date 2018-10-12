Печать времен Ярослава Мудрого и находка, более древняя, чем София Киевская: раскопки близ собора раскрыли новые тайны Киева

Историки убеждены - раскопки необходимо продолжать, ведь пласты земли скрывают еще много важных находок

Летом 2018 года на территории Софии Киевской провели археологические раскопки, во время которых были обнаружены печать времен Ярослава Мудрого, захоронение женщины дохристианского периода, средневековые монеты и много других интересных находок. Подробнее о раскопках у Софии Киевской читайте в материале журналиста Радио НВ Александры Крохмаль.

Весной 2018 года на территории Софии Киевской заметили проседание грунта, после чего было принято решение начать здесь раскопки, продолжавшиеся все лето. Ученые вырыли квадратный раскоп четыре на пять метров, глубиной три метра, который вскоре был углублен еще на метр. Археологи планируют продолжить раскопки уже в ближайшее время.

Сейчас место раскопок накрыто полиэтиленом и ограждено, если смотреть сверху на раскоп, просматриваются слои земли разного цвета и толщины - они накладывались друг на друга в течение не менее тысячи лет.

Археолог Владимир Савицкий показывает наиболее древнюю находку - женское языческое захоронение.

"Захоронение очень интересное, похоронная яма древнее, чем стены собора, скорее всего, оно датируется дохристианскими временами, имеет форму, подобную ладье. В верхней части правого бедра костяка мы нашли шпильку", - говорит Савицкий.

Археологи предполагают, что копать можно и дальше - вглубине предположительно находится верхняя часть костяка.

В другом углу раскопа археологи нашли печать, предположительно времен Ярослава Мудрого, пломбу западноевропейских купцов, а также заготовку к подвесной печати.

Печати и пломбы лежали выше, чем кости женщины-язычницы. Выше костей обнаружили также деревнянный сруб. Вероятно, это были кельи, где жили монахи, или хозяйственные помещения монастыря. В рационе монахов преобладала рыба. На месте деревянной постройки, которая могла быть помещением монахов, обнаружили средневековые монеты времен Речи Посполитой, а также средневековые монеты шведского происхождения.

Софийский собор 10 века был частью исторического града князя Ярослава, который являлся логическим продолжением града князя Владимира. Град Ярослава охватывал территорию от современного пересечения улиц Владимирской и Большой Житомирской, тянулся к Золотым воротам, современной Львовской площади (Львовские ворота), к Майдану Независимости, где располагались Лядские ворота и к Михайловским воротам в районе Михайловского монастыря.

Историки убеждены - раскопки необходимо продолжать, ведь пласты земли скрывают еще много важных находок.