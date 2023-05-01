Важное обновление ПДД: с 1 мая отменяется «зимнее» правило движения за городом 1 мая, 09:20 С 1 мая вне населенных пунктов можно не включать внешние ходовые огни или ближний свет фар (Фото:Pexels / Pixabay.com)

С 1 мая украинские водители больше не обязаны включать дневные ходовые огни или ближний свет фар во время движения вне города днем.

Это правило утверждено пунктом 9.8 Правил дорожного движения и ежегодно действует в самые темные месяцы: с 1 октября по 1 мая. В этот период, вне зависимости от времени суток, за пределами населенных пунктов водители обязаны ездить с включенными дневными ходовыми огнями или ближними фарами. Благодаря этому автомобили лучше видны в условиях недостаточной видимости в осенне-зимний период.



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За несоблюдение этого требования водитель может быть привлечен к ответственности. Однако с 1 мая включать дневные ходовые огни за городом больше нет необходимости.