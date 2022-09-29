С сегодняшнего дня вступает в силу новое правило для водителей 29 сентября, 07:34 С 1 октября водители за пределами населенных пунктов должны включать внешние ходовые огни или ближний свет фар (Фото:Pexels / pixabay.com)

С 1 октября вступает в силу новое правило для водителей, зафиксированное в пункте 9.8 ПДД: на всех механических транспортных средствах вне населенных пунктов должны быть включены дневные ходовые огни.

Дневные ходовые огни — это внешние световые приборы белого цвета, предусмотренные конструкцией транспортного средства, установленные спереди транспортного средства и предназначенные для улучшения видимости транспортного средства во время его движения в светлое время суток.

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При отсутствии дневных ходовых огней в конструкции транспортного средства водители будут обязаны включать ближний свет фар.

В условиях недостаточной видимости на механических транспортных средствах можно включить дальний свет фар или дополнительно противотуманные фары, если это не будет слепить других водителей.

Если в период с 1 октября по 1 мая вне населенных пунктов водитель будет двигаться без включенных дневных ходовых огней или ближнего света фар, то патрульные полицейские должны составить на него протокол по ч. 2 ст. 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Штраф по этой статье составляет от 425 до 510 грн.