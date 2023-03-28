В ПЦУ назвали «неприемлемым» законопроект о регистрируемых партнерствах для ЛГБТ-пар 28 марта, 23:27 Знак на форме украинской ЛГБТ-военнослужащей (Фото:REUTERS/Edgar Su)

Синод Православной церкви Украины во вторник, 28 марта, выступил против законопроекта о создании регистрируемых партнерств, назвав его «неприемлемым».

Как сообщает пресс-служба ПЦУ, Синод считает законопроект «противоречащим природному Богом установленному закону и нарушающим нормы Конституции по определению брака как союза одного мужчины и одной женщины». В заявлении Синода сказано, что законопроект якобы «несет угрозу для общественной морали» и «ухудшит демографическую ситуацию в Украине». Предстоятелю ПЦУ митрополиту Епифанию поручили отправить соответствующие письма в Кабинет министров, Верховную Раду и к президенту.



Видео дня

В Верховной Раде 14 марта зарегистрировали законопроект № 9103 о гражданских партнерствах, который поможет однополым и разнополым парам получить статус близких родственников, не вступая в брак.

Автор законопроекта Инна Совсун объяснила, что регистрируемые партнерства — это новый институт для тех, кто не может или не хочет заключать брак. Им могут воспользоваться военные и гражданские, однополые и разнополые пары.

Однополые пары в Украине юридически не имеют права на брак, не могут совместно владеть имуществом, наследовать имущество партнера или партнерши, совместно воспитывать детей. В случае смерти одного из партнеров другой не сможет взять на попечение его несовершеннолетних детей, поскольку не является прямым родственником умершего. Партнеры лишены права содержать или ухаживать друг за другом в случае, если кто-то один временно или постоянно утратит трудоспособность, быть опекуном для недееспособного партнера.

Инфографика: Inna Sovsun / Facebook

Президент Владимир Зеленский в августе 2022 года ответил на петицию о легализации однополых браков, которая набрала более 28 500 подписей. Он сообщил, что во время военного положения нельзя менять Конституцию, в которой сказано, что брак «основывается на свободном согласии женщины и мужчины».



По словам главы государства, Кабмин нарабатывает варианты решений по легализации в Украине зарегистрированного гражданского партнерства.

