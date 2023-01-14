Епифаний проведет второе богослужение в Киево-Печерской лавре

14 января, 13:27
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Предстоятель ПЦУ Епифаний (Фото:REUTERS/Валентин Огиренко)

Предстоятель ПЦУ Епифаний (Фото:REUTERS/Валентин Огиренко)

Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний в четверг, 19 января, проведет вторую службу в Успенском соборе Киево-Печерской лавры.

Об этом сообщил представитель ПЦУ Евстратий Заря в Facebook.

По его словам, литургия по случаю праздника Крещения Иисуса Христа начнется в 09:00. ПЦУ получила разрешение на службу от Министерства культуры и информационной политики, а также заключила соответствующее соглашение с Нацзаповедником Киево-Печерская лавра.

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5 января Успенский собор и Трапезную церковь Киево-Печерской лавры, которые арендовала УПЦ МП, вернули государству. Решение приняла комиссия, которая занималась инвентаризацией имущества и осматривала здания.

7 января, на Рождество, митрополит Епифаний впервые провел службу в Успенском соборе Киево-Печерской лавры.

Тогда глава Госэтнополитики Виктор Еленский заявил, что ПЦУ сможет служить в Лавре и дальше.

https://www.youtube.com/embed/Hp5742I1VjU
Редактор: Артем Ющенко

Теги:   Киево-Печерская Лавра Евстратий (Зоря) Митрополит Епифаний ПЦУ Богослужение

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