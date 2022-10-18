ПЦУ разрешила проводить рождественскую службу 25 декабря

18 октября, 22:21
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Синод ПЦУ разрешил рождественские службы 25 декабря (Фото:REUTERS/Mikhail Palinchak)

Синод ПЦУ разрешил рождественские службы 25 декабря (Фото:REUTERS/Mikhail Palinchak)

Синод ПЦУ во вторник, 18 октября, поддержал возможность проводить рождественские службы 25 декабря.

Как сообщает пресс-служба ПЦУ, заседание Синода прошло в резиденции предстоятеля церкви при Михайловском Златоверхом кафедральном соборе.

«[Решение было принято], учитывая многочисленные запросы и дискуссию, которая на протяжении многих лет идет в церкви и в обществе; предусматривая, в частности, из-за обстоятельств войны, обострение в публичном пространстве календарных споров; с целью изучения реальной церковной потребности в осуществлении в ближайшее время календарных изменений», — объяснили в ПЦУ.

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Рождественские службы 25 декабря будут проводить по решению настоятеля и громады, если этого хотят верующие. После служб священников просят сообщить в Киевскую митрополию, сколько человек в них участвовали.

Также Православная церковь Украины создала Миссию капелланской помощи верующим ПЦУ, которые были вынуждены уехать из Украины из-за войны (Капелланскую миссию ПЦУ), и обратилась к Вселенскому патриарху с просьбой «решить вопрос духовной опеки для православных верующих из Украины, которые временно в результате войны живут за пределами нашего государства».

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В ПЦУ заявили, что в среде украинцев за границей создаются парафии под именем УПЦ, которые фактически зависят от Московского патриархата, и попросили Вселенский патриархат помочь организовать церковную жизнь верующих украинцев за границей с использованием родного языка богослужения и другими привычными церковными обрядами.

https://www.youtube.com/embed/PqJ87Pi6POY
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Религия Церковь УПЦ МП Православная церковь Украины Рождество ПЦУ

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