ПЦУ получит долгосрочный договор на пользование двумя важными храмами в Верхней Лавре — Епифаний

25 января, 11:41
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Митрополит Епифаний проводит второе богослужение в Киево-Печерской лавре по случаю Крещения (Фото:REUTERS/Vladyslav Musiienko)

Митрополит Епифаний проводит второе богослужение в Киево-Печерской лавре по случаю Крещения (Фото:REUTERS/Vladyslav Musiienko)

Глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний в интервью NV выразил уверенность, что Православная церковь Украины получит долгосрочный договор на использование двух важных храмов в Верхней Лавре.

«Сейчас мы действительно получили два разовых разрешения на совершение богослужения, потому что нужно уладить еще юридические нюансы, но я уверен, что мы получим также долгосрочный договор на пользование двумя храмами в Верхней Лавре: Свято-Успенским Собором и Трапезной церковью», — сказал митрополит Епифаний NV.

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По его словам, чтобы иметь возможность совершать богослужения на территории Киево-Печерской Лавры, Синод ПЦУ принял решение о регистрации юридического лица в составе ПЦУ - Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры.

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Глава ПЦУ отметил, что сначала эта церковь будет получать разовые доступы и будет совершать богослужения в этих храмах только по большим праздникам. Однако со временем, когда будет сформирован монастырь ПЦУ и к нему присоединится часть братии из Нижней Лавры, «мы тогда все упорядочим, наладим и тогда богослужение будет совершаться регулярно в центральном Успенском соборе каждое воскресенье, а уже на территории Лавры богослужения будут совершаться каждый день».

Свято-Успенскую Киево-Печерскую Лавру официально зарегистрировали как монастырь в составе Православной церкви Украины в начале декабря 2022 года.

По словам заместителя главы Управления внешних церковных связей ПЦУ Евстратия Зори, на практике это означает, что есть юридическое лицо, которое может получить в пользование имущество, храмы и помещения. То есть, создается возможность выбора для монахов и верующих – за кем идти.

7 января, на Рождество, митрополит Епифаний впервые правил службу в Успенском соборе Киево-Печерской лавры.

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5 января стало известно, что Успенский собор и Трапезную церковь Киево-Печерской лавры, которые арендовала УПЦ МП, вернули государству.

Глава Госэтнополитики Виктор Еленский заявил, что ПЦУ сможет служить в Лавре и дальше. Разрешение на богослужение в Лавре ПЦУ получила от Министерства культуры и информационной политики Украины. С Национальным заповедником Киево-Печерская Лавра было подписано соответствующее соглашение.

19 января он провел второе богослужение в Киево-Печерской Лавре по случаю Крещения.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Интервью NV Киево-Печерская Лавра Митрополит Епифаний ПЦУ

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