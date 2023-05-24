Праздник Покровы 1 октября, а Рождество — в декабре. ПЦУ планирует переход на новый календарь 24 мая, 11:49 Трапезная церковь Антония и Феодосия Печерских Киево-Печерской Лавры (Фото:Wikimedia)

Православная церковь Украины (ПЦУ) рассматривает переход к Новоюлианскому календарю. «За» проголосовал Священный синод и Архиерейский собор. Окончательное решение будет принято на Поместном соборе 27 июля. Об этом сообщается в эфире Телемарафона.

Если переход состоится, то религиозные праздники будут отмечаться на 14 дней раньше, а с 1 сентября большинство христиан Украины будут праздновать их по новым датам, в частности:



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Рождество — 25 декабря, (вместо 7 января),

Покрова — 1 октября (вместо 14 октября),

Крещение — 6 января (вместо 19 января),

День святого Николая — 6 декабря (вместо 19 декабря).

Однако, этот переход на Новоюлианский календарь не будет влиять на дату Пасхи и некоторых других праздников, в частности Троицы. Такой переход, который не учитывает праздник Пасхи, называют «Новоюлианским календарем». Именно таким образом действовали православные церкви Европы, которые также имеют разный подход к определению даты Пасхи по сравнению с церквями, использующими Григорианский календарь.



Новоюлианским календарем пользуется большая часть православных церквей: Константинопольская, Греческая, Румынская, Польская.

При этом юлианским календарем пользуются Российская, Грузинская, Иерусалимская и Сербская православные церкви.

Как ПЦУ будут принимать переход на новый календарь

Митрополит Переяславский и Вишневский Александр Драбинко сообщил, что на заседании синода ПЦУ, которое состоялось во вторник, 23 мая, иерархи обсудили вопрос реформы церковного календаря и рассмотрели возможность перехода к Новоюлианскому календарю, который фактически совпадает с Григорианским.



«Завтра (24 мая. — Ред.) этот вопрос будет вынесен на обсуждение Архиерейского собора, который будет проходить в Трапезном храме в Киево-Печерской Лавре. Будут присутствовать все епископы, которые проводили на местах обсуждение этого вопроса со своей паствой — священниками, верующими», — заявил Драбинко.

По его словам, на заседании синода все епископы приняли соответствующее решение.

«Думаю, завтрашнее (24 мая — Ред.) решение всего епископата будет таким же, если не единогласным, то подавляющим большинством будет принято решение о переходе ПЦУ на Новоюлианский календарь», — предполагает иерарх.

Также религиовед Андрей Ковалев разъяснил, что Арихерейский собор, в который входят только епископы, то есть областные церковные начальники, имеет за собой право созвать Поместный собор — высший орган церковной власти, в который входят архиерей, монах и представитель от мирян от каждой епархии. Он состоится 27 июля, тогда и будет принято окончательное решение.

Новый календарь заработает 1 сентября, ведь именно в этот день начинается начало нового церковного года.

При этом приходы, которые категорически против перехода смогут праздновать по старым датам.

Предстоятель ПЦУ Митрополит Епифаний планирует обратиться к властям для переноса дней государственных религиозных праздников.