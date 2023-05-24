ПЦУ переходит на новый календарь: когда теперь будут отмечать Рождество, Пасху и другие церковные праздники 24 мая, 16:18 Сюжет Заседание священного синода ПЦУ, на котором приняли переход на новый церковный календарь, 23 мая 2023 года (Фото:pomisna.info)

23 мая архиерейский собор Православной церкви Украины в Киеве принял решение о переходе на Новоюлианский календарь, в результате чего большинство религиозных праздников будут отмечаться в новые даты.

NV рассказывает о главных изменениях.

Чем Новоюлианский календарь отличается от Юлианского и Григорианского

Все неподвижные церковные праздники Новоюлианского календаря совпадают с Григорианским — то есть отмечаются на 13 дней раньше, чем по Юлианскому календарю.

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Например, Рождество по Юлианскому календарю отмечается 7 января, а по Григорианскому и Новоюлианскому календарям — 24 декабря.

Однако в Новоюлианском календаре совпадает с Юлианским празднование Пасхи и привязанных к ней других подвижных праздников, в частности, Троицы, которая отмечается на 50-й день после Пасхи. Разный подход к вычислению Пасхи с церквями Григорианского календаря сохранили и другие православные церкви в Европе.

Таким образом, традиция празднования Пасхи после календарной реформы ПЦУ не изменится.

Методику определения даты Пасхи в 325 году утвердил Никейский собор еще единой тогда церкви (до разделения на Католическую и Православную). Согласно этому решению, Пасха должна отмечаться в первое воскресенье после первого полнолуния после весеннего равноденствия. Однако из-за разницы в солнечном календаре в 13 дней, эту дату высчитывают по-разному.

В 45% случаев Пасху по Григорианскому календарю отмечают на неделю раньше, чем по Юлианскому, в 30% случаев даты празднования Пасхи по обоим календарям совпадают (ближайшее такое совпадение будет в 2025 году, когда все христиане будут праздновать Пасху 20 апреля), в 5% случаев разница достигает четырех недель, а в 20% случаев — пяти недель.

По юлианскому календарю Пасха обязательно должна праздноваться после еврейского Песаха, а по Григорианскому календарю это правило не обязательно.

Главные праздники, даты который будут перенесены

Главным праздником, дата которого изменится, является Рождество — его будут отмечать 24 декабря вместо 7 января.

День святого Николая будут отмечать 6 декабря вместо 19 декабря.

Крещение — 6 января вместо 19 января.

Покрову — 1 октября вместо 14 октября.

День памяти святого Владимира — 15 июля вместо 28 июля.

Детальнее с новыми датами церковных праздников можно ознакомиться в инфографике

14 октября сейчас также празднуют День украинского казачества, поскольку Покрова была заступницей казаков, а также День УПА и День защитников и защитниц Украины. Этот день также является государственным выходным.

Государственным выходным остается и 7 января (так же как и 24 декабря).

На время действия военного положения государственные выходные на праздники временно отменены. После календарной реформы Православная церковь Украины собирается просить перенести государственные праздники, которые были привязаны к церковным, даты которых изменятся.

Когда вступит в силу переход на Новоюлианский календарь

УГКЦ и ПЦУ собираются перейти на Новоюлианский календарь одновременно — с 1 сентября 2023 года.

Формально окончательное решение о переходе на Новоюлианский календарь ПЦУ будет утверждено 27 июля, когда будет созван Поместный собор — высший орган церковной власти, в который входят архиерей, монах и представитель от мирян от каждой епархии. Однако предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний заявил BBC, что вопрос уже решен, и с 1 сентября переход будет.

В то же время, приходы, которые категорически против перехода смогут праздновать по старым датам.

«Приходы, которые захотят остаться на старом календаре, смогут это сделать. Но со временем все будут на новом календаре», — заявил предстоятель ПЦУ Епифаний.