«Разрушение семьи и морали». ПЦУ утвердила декларацию «о негативном отношении к гомосексуализму» 4 августа, 11:00 Глава ПЦУ митрополит Епифаний митрополит Епифаний (Фото:pomisna.info)

Православная церковь Украины 27 июля утвердила декларацию под названием «О негативном отношении к греху содомии (гомосексуализма)». Это произошло через несколько месяцев после регистрации в Раде законопроекта о регистрируемых партнерствах.

«Божественное Откровение … ясно и недвусмысленно осуждают однополые сексуальные отношения (содомию, гомосексуализм) как богопротивные и греховные», — сказано в ее тексте.

Видео дня

В ПЦУ заявили, что «стремление в корне пересмотреть общественное отношение к этому виду греха» является одной из ведущих тенденций последних десятилетий и «приводит к существенному искажению не только христианского нравственного закона, но и общечеловеческих естественных представлений о морали».

В декларации ПЦУ говорится, что такое стремление связано с попыткой «„узаконить“ аморальность и грех путем внесения изменений в государственное законодательство для введения так называемых однополых браков (регистрацию так называемых однополых партнерств, то есть союзов сожительства, фактически приравненных к браку)».

«Человек не должен считать собственное тело, свою жизнь в разных ее проявлениях, в том числе в половых отношениях, а также взаимоотношения с другими людьми предметами частной собственности, которыми можно распоряжаться как угодно. Собственное тело, жизнь в разных ее проявлениях, взаимоотношения с другими людьми, общество и его институты не должны рассматриваться только как инструменты для получения удовольствия, тем более — использоваться для распространения греха и зла, их оправдания, пропаганды, поощрения к ним», — заявили в ПЦУ.

Также утверждается, что «греховные влечения и их практическое удовлетворение» не являются вариантом нормы или «врожденной особенностью определенного человека».

В декларации ПЦУ упоминается о «специфических гендерных теориях, которые оправдывают различные формы противоестественных и извращенных половых отношений» и побуждают к их законодательной защите.

«Практическое применение таких гендерных теорий ведет к разрушению и даже отрицанию традиционного института семьи, как союза мужчины и женщины, важная задача которого — рождение и воспитание детей. Учитывая, что вышеупомянутые гендерные теории прямо и однозначно искажают Богооткровенное библейское учение о человеке, его природе и назначении в мире, оправдывают грех и безнравственность, Церковь отвергает эти гендерные теории как лжеучение», — заявили в ПЦУ.

В декларации говорится, что «попытки, вопреки Конституции, которая определяет брак, как союз мужчины и женщины, легализовать так называемые однополые браки» — это проявление пропаганды одобрительного отношения к однополым отношениям.

ПЦУ утверждает, что «такое законодательство ведет к преследованию, в том числе уголовному, тех, кто публично критикует гомосексуализм, как греховное явление, а также критикует политическую активность, направленную на пропаганду и распространение этого явления» и что это законодательство «дает в руки меньшинства инструменты для дискриминации большинства, для гонений на Церковь из-за ее верности библейскому учению».

«Введение в законодательстве … так называемых зарегистрированных однополых партнерств (которые фактически являются браком без использования этого названия) является способом поощрения государством своих граждан к однополой сексуальной жизни. Приравнивая такие „союзы“ к обычным семьям, предоставляя им даже право усыновления детей, против чего мы категорически выступаем, государство искажает само понятие об общественной морали и становится на очень опасный путь моральной деградации и самоуничтожения, в том числе и из-за углубления имеющегося в Украине демографического кризиса», — заявили в ПЦУ.

В августе 2022 года президент Владимир Зеленский ответил на петицию о легализации однополых браков, которая набрала более 28 500 подписей. Он сообщил, что во время военного положения нельзя менять Конституцию, в которой сказано, что брак «основывается на свободном согласии женщины и мужчины».

Он также сообщил что, Кабмин нарабатывает варианты решений по легализации в Украине зарегистрированного гражданского партнерства.

13 марта в Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 9103 об институте регистрируемых партнерств, который должен помочь однополым и разнополым парам получить статус близких родственников, не вступая в брак. Об усыновлении и опеке детей в нем речь не идет.