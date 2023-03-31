Религиовед рассказала, какие последствия будет иметь назначение нового владыки Лавры ПЦУ 31 марта, 13:35 Новым владыкой Киево-Печерской лавры ПЦУ назначила митрополита Авраамия (на фото) (Фото:pomisna.info)

Религиовед Ирина Богачевская в интервью Radio NV рассказала о том, какие последствия будет иметь назначение Православной церковью Украины нового владыки Киево-Печерской лавры — архимандрита Авраамия (Лотыша).

«В связи с тем, что назначен новый владыка Лавры и назначен он ПЦУ, возможно, появился центр консолидации такой братии (которая хочет перейти в ПЦУ — ред.) и, скорее всего, таким образом братия почувствует определенные гарантии того, что ей будет обеспечена привычная монастырская жизнь. Поэтому есть основания верить в то, что это назначение будет способствовать переходу братии Киево-Печерской Лавры в ПЦУ», — сказала Богачевская в эфире Radio NV.

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Она напомнила, что несколько дней назад глава ПЦУ митрополит Епифаний сказал, что возможность перехода в ПЦУ рассматривает около половины братии Лавры.

Один из лаврских архимандритов и член духовного Собора Лавры отец Авраамий вошел в монастырь Православной церкви Украины. Он также записал видеообращение, призвав монахов остаться на территории Лавры в составе ПЦУ.

«Следует честно признать — наш прежний наместник и священноначалие в лице митрополита и Синода шаг за шагом формировали печальную ситуацию, в которой мы оказались. Вместо диалога — закрытость и угрозы. Вместо осознания необходимости правдиво, искренне и окончательно разорвать подчинение Москве, ведущей против нас войну — туманные и половинчатые решения и заявления, которые каждый толкует как желает. Вместо поисков путей единения православных и примирения — разжигание вражды и противостояния», — заявил он.

Архимандрит также сказал, что видит в выселении УПЦ (МП) с территории Лавры «действие промысла Божия и побуждение для всех нас признать новую каноническую реальность существования в Украине поместной Православной Церкви, которой предоставлен Томос об автокефалии».

Епифаний благословил архимандрита Авраамия исполнять обязанности наместника Лавры.

После этого в пресс-службе УПЦ МП сообщили, что митрополит Онуфрий наложил на архимандрита Авраамия запрет в служении без права причастия «за уклонение в раскол и грубое нарушение присяги». Его назвали «бывшим насельником [монахом]» Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.

С 29 марта УПЦ МП должна была освободить все помещения, арендуемые в Киево-Печерской лавре. Государственный заповедник расторг договор об аренде этой церковью построек на территории Нижней Лавры, заключенный в июле 2013 года. Утром 30 марта священники УПЦ МП проводили в Лавре богослужение.

Государственная аудиторская служба Украины после проверки обнаружила незаконную передачу в использование памятников культурного наследия и 36 незаконных сооружений на территории Лавры.

Представители УПЦ МП во главе с наместником Лавры митрополитом Павлом обвинили власти Украины и чиновников Минкульта в «ультиматуме», требования которого якобы не имеют юридических оснований. Синод УПЦ МП также заявлял, что намерен «защищать» Киево-Печерскую лавру «всеми законными средствами».

Представители УПЦ МП вывозили имущество из Лавры, несмотря на заявления, что не намерены покидать территорию святыни. Церковь подала иск в суд к заповеднику Киево-Печерской лавры.

Хозяйственный суд Киева отказал в приостановлении выселения представителей УПЦ МП из Лавры во время рассмотрения иска.

31 марта УПЦ МП обжаловала этот отказ и решение Кабмина признать утратившим силу распоряжение о передаче Лавры этой религиозной организации.