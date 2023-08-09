Митрополит ПЦУ заявил, что «власть придумывает войну». В церкви объяснили его слова 9 августа, 15:15 В ПЦУ заявили, что митрополит Даниил должен разъяснить, что сделал свое заявление ошибочно (Фото:Скриншот видео t.me/Tsaplienko)

Митрополит Черновицкий и Буковинский Православной церкви Украины Даниил заявил в обращении к верующим, что «власть придумывает войну». В ПЦУ отреагировали на инцидент.

Видео с неоднозначным заявление митрополита ПЦУ появилось в соцсетях.

«Дорогие братья и сестры, дорогие паломники, мы преклоняемся перед вами, потому что вы преодолеваете вопреки невозможному. Наша власть то придумывает войну, то боится, чтобы московские их не осудили и не позволяли нам вас собрать в это святилище и вам дать размышления богоспасенные», — отметил он в проповеди.

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В пресс-службе ПЦУ пояснили, что митрополит Даниил имел в виду официально установленный запрет проводить массовые паломничества, введенные в результате войны, пишет Громадське.

«Этот запрет на практике не выполняется повсюду одинаково: когда речь идет о мероприятиях, организуемых московским патриархатом, то их проводят фактически без запрета. Можно привести примеры походов в Почаев. Это, как можно понять из речи, и возмущает митрополита Даниила», — отметил представитель Киевской Митрополии ПЦУ митрополит Евстратий (Зоря).

Он подчеркнул, что позиция ПЦУ касательно войны РФ против Украины «ясная, однозначная и многократно удостоверенная в документах и заявлениях». Представитель ПЦУ призвал митрополита Даниила разъяснить, что он высказался ошибочно.

«Определение „вымышленная война“ категорически противоречит позиции ПЦУ и не может ни в коем случае трактоваться не только как официальное мнение Церкви, но и как мнение на уровне отдельных ее представителей. Совершенно очевидно, что он совершенно некорректно употребил словосочетание „вымышленная война“ и поэтому должен разъяснить, что он сделал это ошибочно. Возможно, это произошло из-за его стилистики языка и возраст (74 года)», — резюмировал он.

ПЦУ занимает однозначную позицию в вопросе войны РФ против Украины. Церковь поддерживает Силы обороны Украины и развивает институт капелланства в Украине.