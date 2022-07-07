ПЦУ и УПЦ МП согласовали Декларацию взаимопонимания, призвав православие к единству

7 июля, 02:08
Встреча представителей УПЦ МП и ПЦУ (Фото:Александр Ткаченко/Telegram)

Встреча представителей УПЦ МП и ПЦУ (Фото:Александр Ткаченко/Telegram)

Министр культуры Александр Ткаченко заявил, что Православная церковь Украины (ПЦУ) и Украинская православная церкви (УПЦ МП) согласовали Декларацию «взаимопонимания».

В данном документе духовенстно Украины сообщило, что «в межконфессиональных отношениях в современности видит единство взглядов в осуждении деструктивной позиции Московской патриархии, которая, пренебрегши Заповеди Божьими, превратилась в „прислугу“ путинского режима и благословляет русских агрессоров на кровопролитие».

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В декларации также говорится о необходимости объединения православия для защиты Украины.

«Очень важный текст, доказывающий понимание того, что только в единстве мы сильны», — заявил Ткаченко.

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В среду, 6 июля, в Киеве на территории Софии Киевской состоялся встреча духовенства Православной церкви Украины и Украинской православной церкви (Московского патриархата).

В начале марта священники УПЦ (МП) записали обращение, в котором призвали митрополита Онуфрия созвать поместный собор УПЦ, чтобы выйти из московского патриархата.

По состоянию на конец апреля священники УПЦ (МП) также собрали более 400 подписей за международный церковный трибунал над патриархом РПЦ Кириллом.

27 мая Собор УПЦ (московского патриархата) объявил о полной самостоятельности и независимости от российской церкви и выразил несогласие с позицией главы РПЦ. Собор осудил войну и призвал власти Украины и России «продолжать переговорный процесс и поиск сильного и разумного слова, которое смогло бы остановить кровопролитие».

Предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний после этого заявил, что «независимость и самостоятельность в управлении» УПЦ (МП) была провозглашена в 1990 году и «де-факто связь УПЦ с Москвой остается».

Предстоятель РПЦ, приспешник российского диктатора Владимира Путина, поддержал решение Кремля развязать полномасштабную войну в Украине.

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Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Александр Ткаченко Церковь УПЦ МП Война в Украине Православие ПЦУ Война России против Украины

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