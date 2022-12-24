Создадут рабочую группу. Главы ПЦУ и УГКЦ обсудили реформу церковного календаря

24 декабря, 23:03
Поделиться:
Глава УГКЦ Блаженнейший Святослав и Митрополит Киевский и всея Украины ПЦУ Блаженнейший Эпифаний (Фото:УГКЦ)

Глава УГКЦ Блаженнейший Святослав и Митрополит Киевский и всея Украины ПЦУ Блаженнейший Эпифаний (Фото:УГКЦ)

Православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь создадут совместную рабочую группу по изучению возможного перехода на новый календарь.

Об этом сообщает пресс-служба УГКЦ.

24 декабря Отец и Глава УГКЦ Блаженнейший Святослав провел встречу с Митрополитом Киевским и всей Украины ПЦУ Блаженнейшим Эпифанием в его резиденции на территории Михайловского Златоверхого монастыря.

Видео дня

«Подводя итог прожитому году, стороны обсудили современную ситуацию в межконфессиональных и государственно-церковных взаимоотношениях в Украине, российскую агрессию против нашего государства, перспективы развития Украины в послевоенное время и ряд других актуальных вопросов», — говорится в сообщении.

Читайте также:

Последствия российских обстрелов в Святогорской лавре, 9 декабря 2022 года (Фото:REUTERS/Shannon Stapleton) «Нам грустно, что мы были правы». Причастна ли СБУ к превращению УПЦ МП в рассадник «русского мира» — интервью с Евстратием Зорей

Как отметили в пресс-центре УГКЦ, особое внимание предстоятели Церквей обратили на согласование позиций по реформе церковного календаря — вопрос, который все острее встает перед Рождественскими и Пасхальными праздниками.

Предстоятели решили создать совместную рабочую группу по конкретным предложениям календарной реформы.

Совместную группу инициируют по случаю празднования 1700-летия Первого Вселенского Собора, состоявшегося в Никее в 325 году. В этом Соборе, в частности, были определены календарные принципы церковной жизни.

Читайте также:

В Ватикане готовятся к Рождеству (Фото:Vatican Media/Handout via REUTERS) Рождественские католические богослужения в Ватикане и Киеве — где и когда смотреть

В субботу, 24 декабря, Сочельник отмечают те христиане, которые празднуют Рождество по григорианскому и новоюлианскому календарям. В этом году Православная церковь Украины также разрешила своим верующим отпраздновать Рождество 25 декабря вместе с большинством западного мира.

В конце ноября 2022 социологическая группа Рейтинг провела опрос относительно отношения украинцев к идее переноса даты празднования Рождества.

За последний год выросло количество празднующих Рождество только 25 декабря (с 4% до 11%) и тех, кто отмечает его в обе даты (с 18% до 25%).

https://www.youtube.com/embed/E6L36Rd6AiQ
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   УГКЦ Рождество Архиепископ Святослав Шевчук Митрополит Епифаний ПЦУ

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X