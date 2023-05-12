ПЦУ будет проверять священников, которые переходят из московского патриархата — Епифаний 12 мая, 07:45 Митрополит Эпифаний (Фото:www.facebook.com/epifaniy?locale=ru_RU)

Православная церковь Украины будет проверять священников УПЦ МП, изъявивших желание присоединиться к ПЦУ, чтобы в нее не попали люди, которые будут разрушать ее изнутри.

Об этом сообщил предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, пишут Волынские новости.

По словам Епифания, в последнее время общины присоединяются к ПЦУ вместе с настоятелями.

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«Мы видим тенденцию, что священники начинают понимать и осознавать, теряют страх. Их запугивали, их покупали, но постепенно священники начинают поддерживать решения своих общин и присоединяются к ПЦУ», — сказал он.

Епифаний заявил, что если священник не проповедовал открыто идеологию «русского мира», не запятнал себя этой идеологией, то его принимают.

«В этом можно убедиться очень легко — по словам общины. Когда община принимает решение о переходе, и священник поддерживает общину, это свидетельствует о том, что он патриот, хотя и находился определенное время в составе московского патриархата. Я убежден, что там еще много священников, которые являются патриотами Украины», — сказал он.

Предстоятель добавил, что те священнослужители и архиереи, которые открыто проповедовали эту идеологию, у которых есть российские паспорта, но в будущем захотят перейти в ПЦУ, должны покаяться, отказаться от российского гражданства, отречься от идеологии «русского мира».

«Тогда и будет соответствующее решение по их принятию в состав ПЦУ. Я вижу и слышу, что украинское общество заботится об этом. Поэтому мы будем проверять, делать все для того, чтобы такие люди, придя в украинскую церковь, не разрушали ее изнутри», — сказал он.