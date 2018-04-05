Паводок в Одесской области поднял со дна Дуная полутонную мину времен Второй мировой

В результате весеннего паводка в Одесской области со дна Дуная была поднята мина времен Второй мировой войны.

Об этом у себя в Facebook сообщил председатель Килийского райсовета Павел Бойченко.

"На 59 км реки Дунай (в сторону Измаила) у берега обнаружена плавучая мина времен второй мировой войны весом около полутоны", - написал он, опубликовав соответствующие фото.

Как рассказали в ГСЧС, мину обнаружили местные рыбаки.

"Обнаруженный предмет был идентифицирован как боевая мина типа Sautter-Harle производства 1920 года. С целью недопущения перемещения взрывоопасного предмета по акватории реки с помощью рыбацкой сети и веревки мина была зафиксирована к берегу", - отметили спасатели, добавив, что после этого ее изъяли и обезвредили.

Ранее сообщалось, что в Киевской области обезвредили мину времен Второй мировой войны.