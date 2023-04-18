В нескольких областях объявлен красный и оранжевый уровни опасности из-за паводка — ГСЧС 18 апреля, 16:53 В конце прошлой недели река Днепр в Киеве вышла из берегов (Фото:КП Плесо/Facebook)

В ряде областей Украины объявлен красный и оранжевый уровни опасности из-за весеннего паводка.

Об этом сообщил начальник отдела гидрологических прогнозов Укргидрометцентра ГСЧС Илья Перевозчиков.

«Самая тяжелая ситуация сейчас на Днепре. В результате прохождения весеннего паводка мы наблюдаем активный рост уровня воды, в частности, объявлен красный и оранжевый уровни опасности. По областям это: Киевская, Черкасская, Полтавская, Днепропетровская, Кировоградская и Запорожская области», — отметил Перевозчиков.

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По словам представителя Укргидрометцентра, также наблюдается формирование высоких уровней весеннего половодья в Черниговской области.

Согласно прогнозам, пик половодья в Украине придется на период с 18 по 28 апреля. Однако Перевозчиков добавил, что точно сказать о дате, на которую придется пик, невозможно.

«У нас есть, по прогностическим данным, период 10 дней с 18 по 28 апреля. Именно в этот период мы ожидаем прохождение максимальных уровней», — сказал он.

В конце прошлой недели река Днепр в Киеве вышла из берегов. Сезонное повышение уровня воды было зафиксировано в реках Вить, Днепр, Десна, Сейм, Сож, Припять, Горынь и Западный Буг на территориях Житомирской, Киевской, Черниговской, Днепропетровской, Волынской, Ровенской, Черкасской и Полтавской областей.