Паводок в Украине: ВСУ построили понтонную переправу в Иванкове Киевской области 17 апреля, 18:55 Понтонная переправа в Иванкове (Фото:Командование Объединенных Сил ВС Украины)

Командующий Объединенными Силами ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев сообщил, что военные присоединились к борьбе с последствиями паводка в Украине.



В частности, украинские военные построили понтонную переправу в Иванкове Киевской области.

«Длительные осадки повлекли за собой наводнение в части Киевской области. Из-за разрушения дамбы местного пруда в Иванкове подтоплена временная переправа. Но, несмотря на естественные препятствия, в подразделениях Группировки войск, защищающих Северное направление, достаточно сил и средств для их преодоления в кратчайшие сроки», — сообщил Наев.

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Отдельно он подчеркнул, что паводок и другие природные катаклизмы «не являются препятствиями для выполнения военными поставленных задач на приграничных территориях Киевщины».

В конце прошлой недели река Днепр в Киеве вышла из берегов. По состоянию на 17 апреля сезонное повышение уровня воды в границах рек Вить, Днепр, Десна, Сейм, Сож, Припять, Горынь и Западный Буг есть на территориях Житомирской, Киевской, Черниговской, Днепропетровской, Волынской, Ровенской, Черкасской и Полтавской областей. В последних четырех подтоплено 10 762 гектара сельхозугодий.

