Наводнение в Ахтырке: местные жители осталась без электричества и газа

В результате паводка в городе Ахтырка Сумской области были обесточены 10 трансформаторных подстанций, в связи с чем без электроэнергии оказались 968 местных жителей.

В компании Сумыоблэнерго заявили, что обесточили подстанции в прибрежных зонах местных рек по требованию управления.

Во избежание поражения электрическим током людей, специалисты обследуют электрооборудования, которое может быть подтоплено и повреждено в результате прохождения паводка, и в случае необходимости обесточивают его.

Кроме того, в связи с паводком жителям Ахтырки отключили газоснабжение для предотвращения чрезвычайных ситуаций и возможных аварий на газовых сетях, сообщает Sumy.today.

В местах, где есть риск повреждения газопроводов, для оперативного реагирования дежурят специалисты ПАО Сумыгаз.

В части города, где уровень воды снизился, специалисты Аварийно-диспетчерской службы начали обследование газовых сетей.

Ранее сообщалось, что часть Ахтырки затопило из-за весеннего паводка, на помощь населению был поднят весь личный состав местной полиции.

По данным спасателей, были эвакуированы более 40 человек.