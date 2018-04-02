Наводнение в Ахтырке: местные жители осталась без электричества и газа

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Жителям Ахтырки отключили газ и электричество
Фото: soe.com.ua

Жителям Ахтырки отключили газ и электричество

В результате паводка в городе Ахтырка Сумской области были обесточены 10 трансформаторных подстанций, в связи с чем без электроэнергии оказались 968 местных жителей.

В компании Сумыоблэнерго заявили, что обесточили подстанции в прибрежных зонах местных рек по требованию управления.

Во избежание поражения электрическим током людей, специалисты обследуют электрооборудования, которое может быть подтоплено и повреждено в результате прохождения паводка, и в случае необходимости обесточивают его.

Кроме того, в связи с паводком жителям Ахтырки отключили газоснабжение для предотвращения чрезвычайных ситуаций и возможных аварий на газовых сетях, сообщает Sumy.today.

В местах, где есть риск повреждения газопроводов, для оперативного реагирования дежурят специалисты ПАО Сумыгаз.

В части города, где уровень воды снизился, специалисты Аварийно-диспетчерской службы начали обследование газовых сетей.

Ранее сообщалось, что часть Ахтырки затопило из-за весеннего паводка, на помощь населению был поднят весь личный состав местной полиции.

По данным спасателей, были эвакуированы более 40 человек.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове