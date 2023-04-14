В Черкасской области объявлен красный уровень опасности из-за паводка, в Черниговской области не исключают эвакуацию 14 апреля, 16:12 В ряде областей Украины подтопления из-за паводков (Фото:ГСЧС)

В Украине начался сезон паводков, в ряде областей уже подтопило территории, а в некоторых региона прогнозируют эвакуацию.

В Черкасской области из-за наводнения и значительного сброса воды по днепровским водохранилищам объявлен красный уровень опасности.

Как сообщил директор Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань в своем Facebook, 14−17 апреля в результате значительных сбросов воды для пропуска весеннего половодья через водохранилище Днепровского каскада будет продолжаться затопление пойменных территорий и частичное затопление прирусловых территорий в ряде приречных населенных пунктов на Кременчугском, Каменском и Днепровском водохранилищах.

Видео дня

Спасатели уточнили, что в регионе наблюдается затопление улиц, сельскохозяйственных угодий, домохозяйств в ряде приречных населенных пунктах Черкасского и Золотоношского районов.

За минувшие сутки там провели эвакуации троих взрослых, одного ребенка и пяти домашних животных.

В Черниговской области прогнозируют самый большой паводок за последние десять лет.

Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус отметил на брифинге, что не исключена эвакуация местного населения.

«Самая критическая ситуация по реке Днепр. И если вода будет дальше подниматься, а такие прогнозы у нас есть, то под риск подтопления подлежат 22 населенных пункта, где проживает более 4000 человек», — пояснил он.

Чаус добавил, что вблизи Днепра уже затоплены семь населенных пунктов.

При ухудшении ситуации людей будут эвакуировать.

Накануне власти Киевской области сообщили, что в Вышгородском, Броварском и Бориспольском районах есть затопление пойменных территорий в результате пропуска весеннего половодья через Киевскую ГЭС на реке Днепр.

Спасатели ликвидируют последствия подтопления домов в Киевской области.