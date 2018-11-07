Павловский подтвердил знакомство с организатором покушения на Гандзюк

Бывший помощник народного депутата Николая Паламарчука Игорь Павловский признал, что знаком с Сергеем Торбиным, которого официальное следствие считает организатором нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк. Однако опроверг участие в нападении.
В эфире Громадського он заявил, что познакомился с участником боевых действий на Донбассе Торбиным во время волонтерской деятельности: "Я им помогал на фронте - продуктами, соляркой, медикаментами".
Кроме того, по словам Павловского, он встречал Торбиyа на различных детских соревнованиях и знал его с "положительной стороны".
В то же время Павловский опроверг информацию о причастности к нападению на Гандзюк, отметив, что даже не знал активистку.
"Если бы я был причастен, то, я думаю, с вами бы уже не говорил", - сказал он, добавив, что давал показания полиции о Торбине.
Напомним, что по информации активистов, помощник депутата от Блока Петра Порошенко Николая Паламарчука Игорь Павловский является возможным посредником между заказчиком и организаторами убийства Екатерины Гандзюк. После обнародования этой информации Николай Паламарчук уволил Игоря Павловского.
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Екатерина Гандзюк умерла в больнице 4 ноября. Официальная причина смерти: полиорганная недостаточность, химические ожоги с привлечением 30-39% тела; нападение с использованием химического вещества с целью убийства или нанесения повреждений.
31 июля в Херсоне на нее было совершено нападение. Ее облили серной кислотой, в результате активиста получила химические ожоги туловища, руки и лица (более 35% тела).
С ожогами Гандзюк госпитализировали в реанимационное отделение областной клинической больницы, а затем перевели в Киев. Медики оценивали его состояние как стабильно тяжелое.
В нападении на Гандзюк подозреваются пять человек: Владимир Васянович, Никита Грабчук (ему инкриминируют непосредственно исполнение), Виктор Горбунов, Вячеслав Вишневский и Сергей Торбин. Все, кроме Торбина (он - возможный организатор), признали свою вину и рассказали, что согласились совершить нападение за денежное вознаграждение.
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