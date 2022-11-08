Россия собирается «расследовать» колоссальные потери оккупантов из 155-й бригады под Павловкой — Генштаб 8 ноября, 19:03 Россия за четыре дня потеряла под Павловкой до 300 военных убитыми (Фото:Скриншот видео t.me/AFUStratCom)

Страна-террорист Россия направила представителей следственного комитета в оккупированный Донецк после значительных потерь оккупантов из 155-й отдельной бригады морской пехоты.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook в сводке по состоянию на 18:00 вторника, 8 ноября.

«В целях расследования значительных потерь личного состава подразделений 155-й отдельной бригады морской пехоты вооруженных сил РФ на территории Украины в Донецк направлена группа представителей следственного комитета России», — сказано в сообщении.

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В Генштабе также рассказали, что авиация Сил обороны за сутки нанесла 16 ударов по противнику и поразила четыре пункта управления, восемь районов сосредоточения личного состава, вооружения и техники и четыре позиции вражеских средств ПВО. Ракетные войска и артиллерия за сутки поразили четыре района сосредоточения живой силы, вооружения и техники российских оккупантов.

Ранее пресс-секретарь Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый подтвердил колоссальные потери 155-й бригады морской пехоты армии РФ под Угледаром, добавив, что там «уже ждут „офицеров-воспитателей“ с тихоокеанского флота, чтобы погасить бунт и поднимать моральное состояние».



Издание Медуза со ссылкой на источники сообщало, что российские военнослужащие 155-й бригады направили губернатору Приморья Олегу Кожемяко письмо с жалобами на большие потери под Павловкой Донецкой области. В письме якобы сказано, что за четыре дня оккупанты потеряли «около 300 человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести».

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