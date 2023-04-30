В Павлограде на Днепропетровщине раздались взрывы: что известно 30 апреля, 23:35 Очевидцы сообщают о «прилетах» в Павлограде (Фото:Днепр Оперативный / Telegram)

В Павлограде Днепропетровской области во время воздушной тревоги вечером в воскресенье, 30 апреля, раздались взрывы.

Эту информацию подтвердил мэр города Анатолий Вершин в комментарии Суспільному.

Ранее о взрывах и возможных «прилетах» писали в местных чат и телеграм-каналах.

В настоящее время власти официально не сообщали о попаданиях и их последствиях.



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Местные жители также публикуют фото из своих квартир, в которых повылетали окна и балконные двери.

Власти призвали людей не ходить по городу и не публиковать фото и видео, а дождаться официальной информации. Там призвали также не вестись на разные фейки, которые сейчас распространяются в сети.

В настоящее время в области объявлено об отбое воздушной тревоги.