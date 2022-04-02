Российские военные нанесли ракетные удары по Днепропетровщине: повреждены колеи, есть раненный
Россия продолжает атаковать ракетами гражданские объекты (иллюстративное фото) (Фото:Воздушное командование Восток)
Российские военные нанесли ракетные удары по Днепропетровщине: в Павлоградском районе ракета попала в железную дорогу — движение поездов остановили. Другая ракета упала на открытой местности, в результате чего один человек получил ранения.
Об этом сообщил руководитель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
«Вражеские удары по Павлоградскому району. Одна ракета попала в железную дорогу. Сильно повреждены пути и контактные сети. Взорвались вагоны. Предварительно погибших нет», — отметил он.
Резниченко добавил, что движение поездов остановлено и ГСЧС тушит пожар.
«Вторая ракета попала на открытую местность. Возгорание. Один человек ранен», — написал глава ОВА.
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