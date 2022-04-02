Российские военные нанесли ракетные удары по Днепропетровщине: повреждены колеи, есть раненный

2 апреля, 16:51
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Россия продолжает атаковать ракетами гражданские объекты (иллюстративное фото) (Фото:Воздушное командование Восток)

Россия продолжает атаковать ракетами гражданские объекты (иллюстративное фото) (Фото:Воздушное командование Восток)

Российские военные нанесли ракетные удары по Днепропетровщине: в Павлоградском районе ракета попала в железную дорогу — движение поездов остановили. Другая ракета упала на открытой местности, в результате чего один человек получил ранения.

Об этом сообщил руководитель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

«Вражеские удары по Павлоградскому району. Одна ракета попала в железную дорогу. Сильно повреждены пути и контактные сети. Взорвались вагоны. Предварительно погибших нет», — отметил он.

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Резниченко добавил, что движение поездов остановлено и ГСЧС тушит пожар.

«Вторая ракета попала на открытую местность. Возгорание. Один человек ранен», — написал глава ОВА.

Война России против Украины — главные события 2 апреля

https://www.facebook.com/Valentyn.Reznichenko/posts/345369147625126
Мэр Павлограда Анатолий Вершина подтвердил, что в городе поврежден путепровод и подвижной состав. Кроме того, повреждены несколько частных домов.
Редактор: София Лазарова

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Теги:   Ракеты Днепропетровская область Ракетные удары Павлоград Днепропетровская ОГА Железная дорога Днепропетровская область Война России против Украины

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