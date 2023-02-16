Ночной удар по Павлограду: есть погибшая, восемь раненых, повреждены более 60 домов — власти показали последствия атаки 16 февраля, 12:52 Российские оккупанты ночью нанесли удар по жилому сектору Павлограда (Фото:Сергей Лысак/Telegram)

В результате ночной атаки России по жилому сектору Павлограда Днепропетровской области в ночь на четверг, 16 февраля, погибла женщина. Еще восемь человек получили ранения.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак.

Службы работают на месте удара с 3-х ночи. Всего россияне повредили более 60 домов. По словам Лысака, сегодня в городе на заседание соберется комиссия ТЭБ и ЧС. Там хотят разработать алгоритм для скорейшей помощи пострадавшим.

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«Люди понесли большой материальный ущерб. Потеряли крышу над головой. Так что надо их немедленно поддержать», — написал он в Telegram, опубликовав фото последствий атаки РФ.

Фото: Сергей Лысак/Telegram

Фото: Сергей Лысак/Telegram

Фото: Сергей Лысак/Telegram

Фото: Сергей Лысак/Telegram

Фото: Сергей Лысак/Telegram

Ночью военные РФ нанесли массированный удар по Украине, атаковав ракетами несколько областей. Во Львовской, Кировоградской, Полтавской есть попадания в объекты инфраструктуры. Силы противовоздушной обороны уничтожили 16 ракет из 36 выпущенных.

