Россия сбросила КАБ на предприятие в Павлограде, погибли три человека, 28 раненых

На предприятии в Павлограде в результате атаки КАБ 23 июля 2026 года возник пожар (Фото: Днепропетровская ОВА)

Войска страны-агрессора России в четверг, 23 июля, нанесли удар по предприятию пищевой промышленности в Павлограде Днепропетровской области , в результате чего погибли три человека. Об этом сообщает руководитель Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

14:30. В Павлограде уже 28 пострадавших, трое из них — в реанимации в тяжелом состоянии, сообщил Ганжа.

Обновлено в 12:50. 19 человек получили ранения в результате атаки россиян на Павлоград. Среди пострадавших — двухлетняя девочка, сообщает ОВА.

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На предприятии после удара начался пожар.

Днепропетровская областная прокуратура уточняет, что оккупанты нанесли удар по городу управляемыми авиационными бомбами. По данным прокуратуры, пострадали 13 человек.

«Павлоград становится всё более прифронтовым городом. Это означает меньше времени на реакцию и больше опасности для людей», — написал в Telegram председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, призывая местных жителей реагировать на сигналы тревоги.

Ранее Воздушные силы ВСУ предупреждали о КАБ в направлении Павлограда.

20 июля россияне, по предварительным данным, впервые применили КАБ для удара по Павлограду; попадание произошло рядом с жилыми домами. Тогда погибли два человека, 15 пострадали, сообщали областные власти.