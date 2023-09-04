Netflix выпустил сериал, в котором «похоронил» Павла Вышебабу: реакция военного 4 сентября, 20:34 Павел Вышебаба опроверг информацию о своей смерти (Фото:Скриншот стриминговой плафтормы Facebook / Павел Вышебаба)

Польский документальный сериал Матери войны, который вышел на платформе Netflix, рассказал о якобы гибели военного и писателя Павла Вышебабы. Украинский защитник опроверг эту информацию.

Об этом военный написал на Facebook.

«Слухи о моей смерти сильно преувеличены, как писал Марк Твен. Netflix не успел поздороваться со мной, как сразу же попрощался», — отметил он.

Видео дня

Сериал завершился рассказом о военном с использованием его фото и видео, а также чтением строк из его стихов. В конце серии музыка становится драматической, картинка черно-белой, а рассказчик говорит, что Вышебаба «погиб под Северодонецком».

«Эмоциональная кульминация сериала удивила моих читателей, которые мне и написали. Польские создатели со мной ничего не согласовывали, я могу понять — они думали, что я уже тойво. Почему, не знаю. Концовка сериала действительно получилась драматической, но есть нюанс», — подчеркнул Вышебаба.

В комментарии для Детектор медиа Вышебаба подчеркнул, что создатели сериала не связывались с ним ни при создании сценария, ни на этапе съемок.

«О своей гибели я им точно не сообщал. Я спросил у юристов, сколько будет стоить подготовка претензии или иска в суд, и это по цене равно трем fpv-дронам, поэтому я отказался от этого и надеюсь, что авторы заметят мое сообщение и подумают, как исправить ошибку. Например, помощь моей бригаде в качестве компенсации меня бы удовлетворила. Сейчас все должно работать на победу, даже досадные ошибки», — подчеркнул военный.

Впоследствии военный сообщил в Facebook, что создатели сериала связались с ним и сказали, что изменят последнюю серию. Кроме того, они пообещали рассмотреть возможность помощи 68-й отдельной егерской бригаде, где служит Вышебаба.

Польский документальный фильм Matki Wojny вышел в октябре прошлого года, а его премьера на платформе Netflix состоялась 24 августа 2023 года.

Павел Вышебаба — украинский экоактивист, зоозащитник и писатель. С начала полномасштабного вторжения страны-агрессора России в Украину он присоединился к рядам ВСУ. Сейчас он командир отделения в 68 отдельной егерской бригаде им. Олексы Довбуша.