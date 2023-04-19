Экс-нардеп от КПУ раздавал в Харьковской области «агитки» в поддержку оккупантов — СБУ 19 апреля, 17:12 Павел Тищенко в 2014 году (Фото:mediaport.ua)

Народный депутат III созыва от запрещенной Коммунистической партии раздавал в Харьковской области «агитки» в поддержку российских оккупантов.

Как сообщает пресс-служба СБУ в среду, 19 апреля, экс-нардепу сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 436−2 УК Украины (изготовление и распространение материалов, в которых содержится оправдание вооруженной агрессии России против Украины).



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По данным СБУ, после начала полномасштабного вторжения мужчина поддержал российских оккупантов и лично раздавал в Харьковском районе пророссийские агитационные бумажки, пытаясь убедить местных жителей в «правильности» действий страны-террориста. СБУ инициировала судебную психолого-лингвистическую экспертизу, которая подтвердила незаконность действий экс-нардепа.

Как сообщил NV источник в правоохранительных органах, речь о Павле Тищенко — народном депутате III созыва от Коммунистической партии Украины, уроженце села Ольховатка Харьковской области. Он возглавлял пророссийскую организацию Трудовая Харьковщина и активно участвовал в пророссийских митингах.