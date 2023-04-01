Суд согласовал принудительный привод митрополита Павла: заседание состоится сегодня — УПЦ МП 1 апреля, 18:14 Митрополит УПЦ МП Павел в зале Шевченковского райсуда (Фото:REUTERS / Viacheslav Ratynskyi)

В УПЦ МП сообщили, что суд согласовал принудительный привод экс-наместника Киево-Печерской Лавры митрополита Павла (Лебедя) на заседание по избранию ему меры пресечения.



Оно состоится сегодня, 1 апреля, в 18:30, сообщили в пресс-службе УПЦ МП со ссылкой на адвоката Павла. По его словам, митрополит до 17:00 находился в больнице.

Ранее Шевченковский райсуд Киева объявил перерыв в заседании до 09:00 в понедельник, 3 апреля в связи с тем, что Павел во время сегодняшнего заседания пожаловался на плохое самочувствие. В пресс-службе УПЦ МП уточнили, что Павлу стало плохо из-за повышенного сахара в крови.

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Прокурор ходатайствовал о круглосуточном домашнем аресте для него.

В субботу, 1 апреля, СБУ сообщила о подозрении экс-наместнику Киево-Печерской лавры Павлу (Лебедю) по двум статьям — разжигание религиозной розни (ч. 1 ст. 161 УК) и оправдание и отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины (ч. 1 ст. 436−2 УКУ).

СБУ опубликовала перехваченные записи разговоров Павла, которые стали доказательствами обвинений.

Кроме того, в доме Павла провели обыски, а его самого вызвали на допрос и планируют избрать меру пресечения.

Митрополит УПЦ МП Павел на судебном заседании по избранию меры пресечения заявил, что это «политическое дело» и он «никогда не был на стороне агрессии».

Выселение УПЦ из Лавры: что происходит

29 марта УПЦ МП должна была освободить все помещения, арендуемые в Киево-Печерской лавре, поскольку государственный заповедник расторг договоры об аренде, заключенные в 2013 году, а вскоре Кабмин также отменил решение правительства времен Януковича о передаче Лавры УПЦ МП.

Однако 30 марта священники УПЦ МП так и не покинули Лавру и продолжили проводить там богослужение.

Также они дважды не впустили комиссию Минкульта по приему-передаче государственных имуществ Киево-Печерской лавры. В связи с этим заповедник подал заявление в полицию.

Руководство УПЦ МП во главе с наместником Лавры Петром Лебедем (митрополитом Павлом) обвинило власти Украины и чиновников Минкульта в «ультиматуме» и заявило, что требования о выселении не имеют юридических оснований.

УПЦ МП также подала иск в суд из-за выселения из Киево-Печерской лавры. Однако суд не разрешил им остаться в Лавре на время рассмотрения иска.

Несмотря на категорический отказ покидать Лавру УПЦ МП, активно вывозит имущество из святыни. В комментарии СМИ священники говорили, что планируют вывезти из Нижней Лавры «все, кроме мощей».