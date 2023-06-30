Суд оставил митрополита УПЦ МП Павла под домашним арестом

30 июня, 15:56
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Павел (Лебедь) в суде, 1 апреля 2023 года (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Павел (Лебедь) в суде, 1 апреля 2023 года (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Соломенский райсуд Киева в пятницу, 30 июня, продлил круглосуточный домашний арест митрополита УПЦ (МП) Павла еще на два месяца. Об этом сообщает Суспільне.

Защита митрополита Павла просила о личном обязательстве или ночном домашнем аресте, прокурор настаивал на продлении круглосуточного домашнего ареста.

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Накануне в СМИ появилась информация о том, что митрополита Павла видели возле Киево-Печерской лавры с прихожанами. В прокуратуре после этого подчеркнули, что он до сих пор под домашним арестом.

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СБУ 1 апреля вручила подозрение экс-наместнику Лавры Павлу (Петру Лебедю) по двум статьям — разжигание религиозной розни (ч. 1 ст. 161 УК) и оправдание и отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины (ч. 1 ст. 436−2 УКУ). В его доме провели обыски.

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В тот же день Шевченковский райсуд отправил его под круглосуточный домашний арест на 60 дней с ношением электронного браслета.

Павел в суде заявил, что это «политическое дело» и он «никогда не был на стороне агрессии».

Митрополит Павел получил подозрение на фоне того, что УПЦ (Московского патриархата) отказывалась освобождать Киево-Печерскую лавру, несмотря на расторжение государственным заповедником договора об аренде. Он также находится под санкциями.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Российская агрессия Уголовное дело Киево-Печерская Лавра УПЦ МП Домашний арест Агрессия РФ Соломенский районный суд Павел Лебедь

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