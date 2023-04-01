Суд по делу экс-наместника Лавры митрополита УПЦ МП Павла перенесли на понедельник 1 апреля, 16:29 Митрополит УПЦ МП Павел в зале Шевченковского райсуда (Фото:УП / Виктория Рощина / Telegram)

Шевченковский районный суд Киева перенес на понедельник, 3 апреля, заседание по избранию меры пресечения для митрополита УПЦ МП бывшего настоятеля Киево-Печерской лавры Павла (Петра Лебедя).

Заседание продолжится в понедельник, в 09:00, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на прокуратуру Киевской области.

Отмечается, что Павел на сегодняшнем заседании пожаловался на плохое самочувствие.

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Прокурор ходатайствовал о круглосуточном домашнем аресте для него.

В субботу, 1 апреля, СБУ сообщила о подозрении экс-наместнику Киево-Печерской лавры Павлу (Лебедю) по двум статьям - разжигание религиозной розни (ч. 1 ст. 161 УК) и оправдание и отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины (ч. 1 ст. 436-2 УКУ).

СБУ опубликовала перехваченные записи разговоров Павла, которые стали доказательствами обвинений.

Кроме того, в доме Павла провели обыски, а его самого вызвали на допрос и планируют избрать меру пресечения.

Митрополит УПЦ МП Павел на судебном заседании по избранию меры пресечения заявил, что это «политическое дело» и он «никогда не был на стороне агрессии».

Выселение УПЦ из Лавры: что происходит

29 марта, УПЦ МП должна была освободить все помещения, арендуемые в Киево-Печерской лавре, поскольку государственный заповедник расторг договоры об аренде, заключенные в 2013 году, а позже Кабмин также отменил решение правительства Януковича о передаче Лавры УПЦ МП.

Однако 30 марта священники УПЦ МП так и не покинули Лавру и продолжили проводить там богослужение.

Также они дважды не впустили комиссию Минкульта по приему-передаче государственного имущества Киево-Печерской лавры. В связи с этим заповедник подал заявление в полицию.

Руководство УПЦ (МП) во главе с наместником Лавры Петром Лебедем («митрополитом Павлом») обвинили власти Украины и чиновников Минкульта в «ультиматуме» и заявили, что требования о выселении не имеют юридических оснований.

УПЦ МП также подала иск в суд из-за выселения из Киево-Печерской лавры. Однако суд не разрешил им остаться в Лавре на время рассмотрения иска.

Несмотря на категорический отказ покидать Лавру УПЦ МП, активно вывозит имущество из святыни. В комментарии СМИ священники говорили, что планируют вывезти из Нижней Лавры «все, кроме мощей».

Решению о выселении УПЦ (МП) предшествовало заключение Госслужбы по этнополитике и свободе совести от 1 февраля о том, что УПЦ ( МП) остается структурным подразделением российской православной церкви, несмотря на заявление Собора церкви в мае прошлого года «полную самостоятельность и независимость».

В Госэтнополитике заявляли, что Лавру могут передать другой церкви после выселения УПЦ МП. Министр культуры Александр Ткаченко говорил, что Лавра принадлежит государству и «монашеская жизнь там будет продолжаться».