Суд перенес рассмотрение апелляции митрополита УПЦ МП Павла на домашний арест 10 апреля, 17:23 Суд отправил митрополита Павла под круглосуточный домашний арест на два месяца (Фото:REUTERS / Viacheslav Ratynskyi)

Киевский апелляционный суд перенес на 21 апреля рассмотрение жалобы на меру пресечения экс-наместнику Лавры митрополиту УПЦ ПМ Павлу (лебедю) в виде домашнего ареста.

Об этом в пресс-службе суда сообщили в комментарии Укринформу.

Заседание перенесли на 12 часов 21 апреля.

Ранее в Киевском апелляционном суде заявили, что рассмотрение этой апелляции было назначено на 10 апреля.

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СБУ 1 апреля вручила подозрение экс-наместнику Лавры Павлу (Петру Лебедю) по двум статьям — разжигание религиозной розни (ч. 1 ст. 161 УК) и оправдание и отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины (ч. 1 ст. 436-2 УКУ). В его доме провели обыски.

В тот же день Шевченковский райсуд назначил ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на 60 дней с ношением электронного браслета.

Адвокат Павла Никита Чекман подал апелляционную жалобу на избрание его клиенту меры пресечения в виде домашнего ареста.