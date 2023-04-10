Суд перенес рассмотрение апелляции митрополита УПЦ МП Павла на домашний арест

10 апреля, 17:23
Поделиться:
Суд отправил митрополита Павла под круглосуточный домашний арест на два месяца (Фото:REUTERS / Viacheslav Ratynskyi)

Суд отправил митрополита Павла под круглосуточный домашний арест на два месяца (Фото:REUTERS / Viacheslav Ratynskyi)

Киевский апелляционный суд перенес на 21 апреля рассмотрение жалобы на меру пресечения экс-наместнику Лавры митрополиту УПЦ ПМ Павлу (лебедю) в виде домашнего ареста.

Об этом в пресс-службе суда сообщили в комментарии Укринформу.

Заседание перенесли на 12 часов 21 апреля.

Ранее в Киевском апелляционном суде заявили, что рассмотрение этой апелляции было назначено на 10 апреля.

Видео дня

Читайте также:
Павел без мерседеса и свободы. В чем обвиняют многолетнего настоятеля Киево-Печерской лавры и как может завершиться его дело
Читайте также:

Митрополит Павел (Фото:Viacheslav Ratynskyi/Reuters) Мерседесы и поместья. Журналисты Bihus.Info показали, чем владеет митрополит УПЦ МП Павел

СБУ 1 апреля вручила подозрение экс-наместнику Лавры Павлу (Петру Лебедю) по двум статьям — разжигание религиозной розни (ч. 1 ст. 161 УК) и оправдание и отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины (ч. 1 ст. 436-2 УКУ). В его доме провели обыски.

В тот же день Шевченковский райсуд назначил ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на 60 дней с ношением электронного браслета.

Адвокат Павла Никита Чекман подал апелляционную жалобу на избрание его клиенту меры пресечения в виде домашнего ареста.

Редактор: София Лазарова

Теги:   УПЦ МП Домашний арест Апелляция Апелляционный суд Православная церковь в Украине Война России против Украины русская православная церковь в Украине Павел Лебедь

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X