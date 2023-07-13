«Отрицал существование Украины». СБУ сообщила митрополиту УПЦ (МП) Павлу о новом подозрении 13 июля, 18:38 Митрополит Павел (Лебедь) (Фото:Вячеслав Ратинский/Reuters)

Служба безопасности Украины разоблачила новые факты о подрывной деятельности против Украины митрополита УПЦ (МП) Павла.

Об этом в четверг, 13 июля, СБУ сообщила в Telegram.

По данным СБУ, за день до того, как митрополиту сообщили о первом подозрении, он дал видеоинтервью одному из отечественных СМИ. В нем он отрицал существование Украины как суверенного государства.

Видео дня

Он также назвал вооруженную агрессию России против Украины «гражданским конфликтом», который продолжается с 2014 года.

Инициированная СБУ судебная лингвистическая экспертиза подтвердила эти факты преступных действий митрополита.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили о новом подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений совершенное должностным лицом повторно) и ч. 3 ст.436−2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины за совершенное должностным лицом повторно).

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается расследование всех обстоятельств преступления.

Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет с конфискацией имущества.

СБУ 1 апреля вручила подозрение экс-наместнику Лавры Павлу (Петру Лебедю) по двум статьям — разжигание религиозной вражды (ч. 1 ст. 161 УКУ) и оправдание и отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины (ч. 1 ст. 436−2 УКУ). У него провели обыски.

В тот же день Шевченковский райсуд отправил его под круглосуточный домашний арест на 60 дней с ношением электронного браслета.

Митрополит Павел получил подозрение на фоне того, что УПЦ (Московского патриархата) отказывалась освобождать Киево-Печерскую лавру, несмотря на расторжение государственным заповедником договора об аренде. Он также находится под санкциями.

30 июня Соломенский райсуд Киева продлил круглосуточный домашний арест митрополита УПЦ (МП) Павла еще на два месяца.