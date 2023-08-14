Митрополита УПЦ МП Павла экстренно госпитализировали — адвокат 14 августа, 18:13 Павел (Лебедь) в суде, 1 апреля 2023 года (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Митрополит УПЦ (МП) Павел, подозреваемый в разжигании религиозной вражды и оправдании вооруженной агрессии России, госпитализирован в кардиологическое отделение больницы в Киеве, сообщил в Telegram его адвокат Никита Чекман.

По словам адвоката, митрополита экстренно госпитализировали и провели операцию.

13 августа суд продлил срок действия обязательств для митрополита Павла.

7 августа митрополит вышел из СИЗО под залог в 33,3 млн грн — по словам его адвоката, деньги собрали «прихожане».

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СБУ 1 апреля вручила подозрение экс-наместнику Киево-Печерской лавры Павлу (Петру Лебедю) по двум статьям — разжигание религиозной розни (ч. 1 ст. 161 УК) и оправдание и отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины (ч. 1 ст. 436−2 УКУ). В его доме провели обыски.



В тот же день Шевченковский райсуд отправил его под круглосуточный домашний арест на 60 дней с ношением электронного браслета. Митрополит называет дело «политическим».



Павел получил подозрение на фоне того, что УПЦ (Московского патриархата) отказывалась освобождать Киево-Печерскую лавру, несмотря на расторжение государственным заповедником договора об аренде.



13 июля СБУ сообщила Павлу о новом подозрении из-за интервью, в котором он, по данным следствия, отрицал существование Украины как суверенного государства и называл войну России против Украины «гражданским конфликтом». 14 июля суд изменил его меру пресечения на арест.

