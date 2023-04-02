«Был Паша-мерседес — стал Паша-автозак». Как соцсети отреагировали на домашний арест для митрополита УПЦ МП Павла

2 апреля, 10:57
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Суд назначил митрополиту Павлу Лебедю два месяца домашнего ареста (Фото:Telegram)

Суд назначил митрополиту Павлу Лебедю два месяца домашнего ареста (Фото:Telegram)

1 апреля СБУ сообщила экс-настоятелю Киево-Печерской Лавры митрополиту УПЦ МП Павлу (Лебедю) о подозрении по двум статьям. В тот же день суд назначил ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на 60 дней с ношением электронного браслета.

Собрали реакцию соцсетей и лучшие мемы.

Конечно, больше всего шуток об известном прозвище митрополита — «Паша Мерседес».

https://twitter.com/kirlan_v/status/1642267595997847552
https://twitter.com/52b4e64d9eca4a5/status/1642409784040144896
https://twitter.com/ljpfamiliiar/status/1642247508867858436
https://twitter.com/MykolaDupaGola/status/1642241825468477440

Не обошли вниманием в соцсетях некоторые находки СБУ во время обысков в доме Павла.

Видео дня

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https://www.facebook.com/olga.len.71/posts/pfbid02AUzss6mHnsmV6iSVqPVm8tYu7W3cDxPXJYbSqBp9H6C47ykTfrVM5efz7GSvAWdBl
https://twitter.com/vashlogist/status/1642134198667431937

Поведение Павла на судебном заседании тоже породило ряд мемов.

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По крайней мере, один человек точно бы понял, что чувствует сейчас экс-настоятель Лавры.

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https://twitter.com/BelieveDnepr/status/1642184609382166533

Интересовались пользователи и обменным потенциалом Павла Лебедя, учитывая опыт с задержанным в прошлом году кумом Путина Виктором Медведчуком.

https://twitter.com/mx_kolesnikov/status/1642224730022215682
Редактор: София Лазарова

Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) Киево-Печерская Лавра УПЦ МП Митрополит Домашний арест Мерседес Павел Лебедь

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