«Был Паша-мерседес — стал Паша-автозак». Как соцсети отреагировали на домашний арест для митрополита УПЦ МП Павла 2 апреля, 10:57 Суд назначил митрополиту Павлу Лебедю два месяца домашнего ареста (Фото:Telegram)

1 апреля СБУ сообщила экс-настоятелю Киево-Печерской Лавры митрополиту УПЦ МП Павлу (Лебедю) о подозрении по двум статьям. В тот же день суд назначил ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на 60 дней с ношением электронного браслета.

Собрали реакцию соцсетей и лучшие мемы.

Конечно, больше всего шуток об известном прозвище митрополита — «Паша Мерседес».

Не обошли вниманием в соцсетях некоторые находки СБУ во время обысков в доме Павла.

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Поведение Павла на судебном заседании тоже породило ряд мемов.

По крайней мере, один человек точно бы понял, что чувствует сейчас экс-настоятель Лавры.

Интересовались пользователи и обменным потенциалом Павла Лебедя, учитывая опыт с задержанным в прошлом году кумом Путина Виктором Медведчуком.