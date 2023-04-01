Скандальный митрополит Павел во время обысков СБУ «засветил» шарф Louis Vuitton за 400 долларов и часы элитного бренда

1 апреля, 19:23
Поделиться:
Митрополит Павел во время обысков СБУ был одет в шарф Louis Vuitton за 400 долларов (Фото:СБУ)

Митрополит Павел во время обысков СБУ был одет в шарф Louis Vuitton за 400 долларов (Фото:СБУ)

1 апреля СБУ провела обыски и вручила подозрение скандальному экс-наместнику Киево-Печерской Лавры митрополиту Павлу (Лебедю), известному в народе как «Паша Мерседес».

На фото, обнародованных пресс-службой СБУ, видно, что к силовикам Павел вышел в шарфе с логотипом люксового французского бренда Louis Vuitton.

Похожий шарф на сайте бренда стоит 395 евро (около 16 тысяч гривен).

Видео дня

СБУ
Фото: СБУ
Скриншот с сайта Louis Vuitton
Фото: Скриншот с сайта Louis Vuitton

На других фото из-под Лавры у Павла на руке также заметили часы, очень похожие на модель элитного швейцарского бренда Patek Philippe. На сайте бренда цена часов не указывается, но их можно найти в интернете за 36 тысяч евро.

NEXTA Live / Telegram
Фото: NEXTA Live / Telegram

Также в сети обращают внимание, что Павел разговаривал по последнему iPhone 14.

Кроватка / Telegram
Фото: Кроватка / Telegram

В ходе обысков в доме митрополита Павла СБУ также обнаружила несколько предметов роскоши.

В субботу, 1 апреля, СБУ сообщила о подозрении экс-наместнику Киево-Печерской лавры Павлу (Лебедю) по двум статьям — разжигание религиозной розни (ч. 1 ст. 161 УК) и оправдание и отрицание вооруженной агрессии РФ (1 ст.436−2 УКУ).

Читайте также:

Митрополит УПЦ МП Павел (Фото:NV) «О вере речь не идет». Паша Мерседес и его прихвостни манипулируют, чтобы удержаться у кассы — Клочок

СБУ опубликовала перехваченные записи разговоров Павла, которые стали доказательствами обвинений.

Кроме того, в доме Павла провели обыски, а его самого вызвали на допрос и планируют избрать меру пресечения.

Митрополит УПЦ МП Павел на судебном заседании по избранию меры пресечения заявил, что это «политическое дело» и он «никогда не был на стороне агрессии».

Заседание по этому делу в Шевченковском райсуде Киева продолжается.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) Киево-Печерская Лавра УПЦ МП Митрополит Павел Лебедь

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X