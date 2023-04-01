Скандальный митрополит Павел во время обысков СБУ «засветил» шарф Louis Vuitton за 400 долларов и часы элитного бренда
Митрополит Павел во время обысков СБУ был одет в шарф Louis Vuitton за 400 долларов (Фото:СБУ)
1 апреля СБУ провела обыски и вручила подозрение скандальному экс-наместнику Киево-Печерской Лавры митрополиту Павлу (Лебедю), известному в народе как «Паша Мерседес».
На фото, обнародованных пресс-службой СБУ, видно, что к силовикам Павел вышел в шарфе с логотипом люксового французского бренда Louis Vuitton.
Похожий шарф на сайте бренда стоит 395 евро (около 16 тысяч гривен).
На других фото из-под Лавры у Павла на руке также заметили часы, очень похожие на модель элитного швейцарского бренда Patek Philippe. На сайте бренда цена часов не указывается, но их можно найти в интернете за 36 тысяч евро.
Также в сети обращают внимание, что Павел разговаривал по последнему iPhone 14.
В ходе обысков в доме митрополита Павла СБУ также обнаружила несколько предметов роскоши.
В субботу, 1 апреля, СБУ сообщила о подозрении экс-наместнику Киево-Печерской лавры Павлу (Лебедю) по двум статьям — разжигание религиозной розни (ч. 1 ст. 161 УК) и оправдание и отрицание вооруженной агрессии РФ (1 ст.436−2 УКУ).
СБУ опубликовала перехваченные записи разговоров Павла, которые стали доказательствами обвинений.
Кроме того, в доме Павла провели обыски, а его самого вызвали на допрос и планируют избрать меру пресечения.
Митрополит УПЦ МП Павел на судебном заседании по избранию меры пресечения заявил, что это «политическое дело» и он «никогда не был на стороне агрессии».
Заседание по этому делу в Шевченковском райсуде Киева продолжается.