В УПЦ МП прокомментировали дело касательно экс-наместника Киево-Печерской лавры Павла 4 апреля, 11:04 Митрополит УПЦ МП Павел (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Представители УПЦ МП, комментируя дело в отношении экс-наместника Киево-Печерской лавры митрополита УПЦ МП Павла, заявили, что он «всегда осуждал вооруженную агрессию» и они ожидают «справедливого судебного разбирательства».

Об этом говорится в заявлении УПЦ МП во вторник, 4 апреля.

Московский патриархат утверждает, что с начала полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины митрополит Павел «всегда осуждал вооруженную агрессию, молился за мир, здоровье воинов Вооруженных сил Украины и всех, кто пострадал от войны».

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«Митрополит Павел считает, что уголовное производство в отношении него сфабриковано и направлено на его устранение как руководителя религиозной организации, ограничение осуществления представительства интересов монастыря, священнослужителей, монахов и прихожан», — говорится в сообщении.

В УПЦ МП заявили, что право на справедливый суд занимает основное место в системе глобальных ценностей демократического общества, поэтому они надеются «на беспристрастность, полноту досудебного расследования и справедливого судебного разбирательства в уголовном производстве».



1 апреля Шевченковский райсуд Киева назначил экс-настоятелю Киево-Печерской лавры митрополиту УПЦ МП Павлу (Лебедю) меру пресечения — круглосуточный домашний арест на 60 дней с ношением электронного браслета.

В то же время, суд отклонил ходатайство прокуратуры о запрете Павлу использовать соцсети для общения с верующими.

Суд по избранию меры пресечения митрополиту Павлу состоялся после того, как в субботу, 1 апреля, СБУ сообщила ему о подозрении по двум статьям — разжигания религиозной розни (ч. 1 ст. 161 УК) и оправдание и отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины (ч. 1 ст. 436−2 УКУ).

СБУ опубликовала перехваченные записи разговоров Павла, которые стали доказательствами обвинений. Кроме того, в доме Павла провели обыски, а его вызвали на допрос.

Павел во время заседания суда заявил, что это «политическое дело» и он «никогда не был на стороне агрессии».



Подозрение митрополиту Павлу объявили на фоне того, как УПЦ (Московского патриархата) так и не освободила Киево-Печерскую лавру, несмотря на расторжение государственным заповедником договора об аренде.