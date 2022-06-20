Российские войска за сутки убили трех мирных жителей Донецкой области

20 июня, 23:28
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Разрушения в жилом доме Донецкой области после российских обстрелов (Фото:Павел Кириленко/Telegram)

Разрушения в жилом доме Донецкой области после российских обстрелов (Фото:Павел Кириленко/Telegram)

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что за прошедшие сутки российские оккупанты убили трех мирных жителей.

Два мирных жителя получили ранения после российских обстрелов.

«За 20 июня россияне убили 3 мирных жителей Донбасса: в Нью-Йорке, Старой Николаевке и Курахово. Еще 2 человека получили ранения», — сообщил Кириленко.

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Он напомнил, что в данный момент невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

«Каждый военный преступник будет наказан», — сообщил Кириленко.

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Ранее оперативное командование Восток сообщило, что за последние сутки на востоке Украины были ликвидированы 14 российских военных и пять единиц техники.

https://www.youtube.com/watch?v=E3ld9_d0pCk
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Донецкая область Война в Украине Павел Кириленко Война России против Украины

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