Заместительница Сальдо: коллаборант Губарев заявил об исчезновении своей жены 16 ноября, 14:17 Последний раз Екатерину Губареву, по словам ее мужа, видели в Геническе (Фото:starhit.ru)

Пособник российских захватчиков Павел Губарев, который в 2014 году называл себя «народным губернатором» Донецкой области, заявил об исчезновении своей жены.

Об этом он сообщил в среду, 16 ноября, у себя в Telegram-канале.

Екатерина Губарева, как и Кирилл Стремоусов, который, по имеющимся данным, попал в смертельное ДТП как раз в день сдачи ВС РФ Херсона, была назначена кремлевским режимом заместительницей местного гауляйтера Владимира Сальдо.

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После освобождения города она вместе с другими российскими оккупантами сбежала на левый берег Днепра.

«Вчера около 16.30 моя жена Екатерина Губарева исчезла, с тех пор на связь не выходила», — написал коллаборант, добавив, что последний раз ее видели возле здания фейкового «правительства» Херсонской области в Геническе.

По его словам, попытки дозвониться Сальдо «пока безрезультатны».

Фото: t.me/pgubarev

Российская пропаганда утверждает со ссылкой на свои источники, что Губареву задержали по делу об экономическом преступлении.

Фото: t.me/rt_russian

11 ноября минобороны РФ отчиталось о полном выводе своих оккупационных войск из Херсона.



На такой шаг российская сторона была вынуждена пойти, чтобы сохранить остатки своей группировки на фоне контрнаступления ВСУ на этом направлении.

В этот же день в город вошли первые подразделения украинской армии, которые были встречены радостными толпами местных жителей.

После потери Херсона кремлевский режим заявил о готовности к мирным переговорам «без предварительных условий».

В свою очередь в МИД Украины ответили, что для этого РФ должна выполнить ряд требований, в первою очередь — вывести свои войска.