Полиция готовит подозрение женщине, которая была за рулем авто в Днепре в момент остановки — Схемы 30 августа, 20:49 Патрульный застрелил мужчину в Днепре в ходе драки (Фото:Державне бюро розслідувань / Telegram)

Полиция готовит подозрение женщине, которая находилась за рулем автомобиля в Днепре в момент остановки авто полицейскими, сообщают Схемы со ссылкой на источники в МВД.

По их данным, подозрение готовится по статье 348 Уголовного кодекса Украины о посягательстве на жизнь работника правоохранительного органа. Эта статья предусматривает наказание до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Видео дня

Также Схемы отмечают, что уже есть результаты экспертизы крови погибшего, которая установила, что он находился в состоянии алкогольного опьянения (2,4 промилле).

29 августа Национальная полиция Украины подтвердила, что в Днепре патрульный смертельно ранил мужчину на проспекте Ивана Мазепы.

В ГБР сообщили, что расследуют правомерность применения полицейским табельного оружия. Как заявили в ГБР со ссылкой на предварительные данные, полицейские хотели остановить элитное авто в центре Днепра, водитель которого нарушал правила дорожного движения, но тот вел себя агрессивно и «имел признаки алкогольного опьянения».

По данным Офиса генпрокурора, полицейские остановили машину, в которой в том числе были дети, и потребовали от водителя и пассажиров выйти, но они отказались.

После этого полицейские «начали силой вытягивать потерпевших из авто» и использовали газовый баллончик. Полицейский в ходе драки три раза выстрелил в спину пассажиру из табельного оружия, тот умер на месте.

30 августа заместитель прокурора Днепропетровской области Александр Савенко уточнил, что за рулем могла быть женщина-водитель [тогда как мужчина был пассажиром], а «точные обстоятельства будут установлены в ходе следствия».

Полицейского задержали по факту превышения полномочий. В Департаменте патрульной полиции пообещали провести служебное расследование.