В полиции показали первые минуты после удара по Киеву 23 ноября — видео 27 ноября, 19:02 Первые минуты после ударов по Киеву записали 23 ноября на нагрудную камеру патрульные полицейские (Фото:Патрульная полиция)

В полиции обнародовали видео с камеры патрульных, на котором сняты первые минуты после российского ракетного удара по Киеву 23 ноября.

Как рассказал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий, инспекторы батальона ТОР Андрей Буценко, Владимир Шишков и Виталий Бондарев в день атаки двигались на свой квадрат патрулирования. Как вдруг, в нескольких десятках метров от них произошел мощный взрыв.

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Полицейские сразу бросились в эпицентр происшествия. Поскольку на дорогах образовалась непроездная пробка, они решили, что будет быстрее пешком.



На месте патрульные стали оказывать медицинскую помощь пострадавшим. Одному мужчине с тяжелым ранением конечности наложили турникет и передали военным медикам.

Вскоре к ним присоединились дополнительные экипажи полиции, кареты скорой и спасатели. Далее полицейские обеспечили беспрепятственный проезд оперативного транспорта, охрану места происшествия и помощь в эвакуации потерпевших, рассказал Белошицкий.

«Мы и раньше никогда не знали, что приготовила следующая смена, какие челленджи. Сейчас — тем более. Но мы готовы делать все необходимое, чтобы прийти на помощь и защитить. Как и каждый член общества должен сейчас делать все возможное, чтобы позаботиться о безопасности. Своей и родных», — отметил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции.

В среду, 23 ноября, Россия нанесла очередной массированный ракетный удар по Украине. Тогда российские оккупанты выпустили 67 крылатых ракет по объектам критической инфраструктуры Украины. Силы обороны уничтожили 51 крылатую ракету и пять дронов-камикадзе типа Ланцет.

В Киеве сбили 21 ракету из 31, выпущенных по городу. В столице погибли три человека, включая 17-летнюю девушку, ранены около десяти человек.



В Вышгородском районе Киевской области в результате попадания ракеты в жилой дом четыре человека погибли, пострадали более 30 человек.

Всего в Украине РФ 23 ноября нанесла удары по трем многоэтажкам, погибли десять человек.