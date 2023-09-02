Стрельба в Днепре: патрульная Анастасия собирает деньги на лечение и адвокатов 2 сентября, 03:14 Место стрельбы в Днепре (Фото:Днепропетровская областная прокуратура)

Патрульная полицейская Анастасия, которая пострадала во время смертельного задержания на улице Мазепы в Днепре 29 августа, создала официальную страницу в Instagram и объявила о сборе средств на лечение и адвокатов.

«Прошу всех неравнодушных присоединиться к сбору, чтобы мы смогли покрыть все расходы на лечение и адвокатские услуги. Мы должны бороться за справедливость», — написала полицейская.

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Уже в течение первых часов ее удалось собрать более 850 тыс. гривен.



Стрельба в Днепре — что известно

29 августа Национальная полиция Украины подтвердила, что в Днепре патрульный смертельно ранил мужчину на проспекте Ивана Мазепы.

По предварительным данным, правоохранители хотели остановить его из-за нарушения правил дорожного движения. Однако мужчина вел себя агрессивно, а перед остановкой, судя по записям с камер наблюдения, поменялся местами с пассажиркой. Мужчина и его спутница отказывались выполнять требования полицейских, началась драка, во время которой патрульный применил табельное оружие.



Издание УП сообщило, что в крови мужчины уже после его смерти обнаружили 2,48 промилле алкоголя. Позже ГБР сообщило, что пока не подтверждает информацию о наличии алкоголя в крови убитого.



Полицейского задержали по факту превышения полномочий. В Департаменте патрульной полиции пообещали провести служебное расследование.