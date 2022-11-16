Бойцы ССО устроили засаду на патруль оккупантов — видео

16 ноября, 17:26
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Попав в засаду ССО, оккупанты понесли серьезные потери (Фото:Скриншот видео ССО)

Попав в засаду ССО, оккупанты понесли серьезные потери (Фото:Скриншот видео ССО)

Силы специальных операций ВСУ разгромили патруль российских оккупантов, устроив на них засаду в лесу.

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Об этом рассказало командование ССО, опубликовав у себя в Facebook соответствующее видео.

На нем видно, как украинские бойцы обнаруживают с помощью тепловизионного прицела солдат РФ, после чего вступают в бой, в результате которого противник понес серьезные потери.

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«После успешного проведения засады наши воины отошли. Впоследствии украинский БПЛА зафиксировал, как россияне эвакуируют уничтоженный патруль», — отметили украинские военные.

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https://www.facebook.com/usofcom/videos/533241318317995

Где именно и когда было снято обнародованные кадры, не уточняется.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Украинские военные Засада Война России против Украины Силы специальных операций (ССО)

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