Бойцы ССО устроили засаду на патруль оккупантов — видео 16 ноября, 17:26 Попав в засаду ССО, оккупанты понесли серьезные потери (Фото:Скриншот видео ССО)

Силы специальных операций ВСУ разгромили патруль российских оккупантов, устроив на них засаду в лесу.

Об этом рассказало командование ССО, опубликовав у себя в Facebook соответствующее видео.

На нем видно, как украинские бойцы обнаруживают с помощью тепловизионного прицела солдат РФ, после чего вступают в бой, в результате которого противник понес серьезные потери.

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«После успешного проведения засады наши воины отошли. Впоследствии украинский БПЛА зафиксировал, как россияне эвакуируют уничтоженный патруль», — отметили украинские военные.

Где именно и когда было снято обнародованные кадры, не уточняется.