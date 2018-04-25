Патроны к огнестрельному оружию и $36 тысяч. В Киеве детективы НАБУ задержали сотрудника СБУ на получении взятки

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Сотрудника СБУ задержали на получении второй части взятки
Фото: НАБУ

Сотрудника СБУ задержали на получении второй части взятки

24 апреля в Киеве задержали сотрудника Службы безопасности на получении части взятки.

Как сообщили в Национальном антикоррупционном бюро, сотрудник СБУ должен был получить от посредников $47 500 за непривлечение к ответственности лиц, которые могли получить временный или постоянный вид на жительство в Украине незаконным способом.

По данным следствия, задержанный знал о том, что иностранцы должны были получить документы через фиктивные браки с гражданками Украины.

Доступ к таким данным открывал возможности для шантажа и вымогательства взятки, чем и воспользовался работник СБУ.

Взятка передавалась сотруднику СБУ двумя частями. Он был задержан во время получения второй части суммы в размере $36 тысяч. Детективы НАБУ утверждают, что задержанный мог действовать в составе преступной группировки. 

Во время обыска в его машине были изъяты деньги, документы, имеющие значение для уголовного производства, патроны к нарезному огнестрельному оружию, а также вещество, внешне похожее на наркотическое средство. 

Решается вопрос о сообщении задержанному и посреднику о подозрении и избрании меры пресечения. 

Детективы НАБУ провели обыски по месту работы задержанного, в помещениях лиц, вероятно причастных к совершению преступления. 

Проводятся все необходимые следственные (розыскные) действия для установления круга задействованных лиц и выяснения всех обстоятельств совершения преступления.

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