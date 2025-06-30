В Украине разработали патроны для уничтожения дронов, которые имеют специальную боевую часть — видео
Украина кодифицировала патроны для уничтожения дронов (Фото: Скриншот видео / FEDOROV)
Оборонный кластер Brave1 инициировал разработку специальных патронов для борьбы с дронами, которые существенно повышают шансы поражения воздушных целей. Об этом в понедельник, 30 июня, сообщил вице-премьер по инновациям, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Новые боеприпасы созданы в популярном калибре 5,56 мм, который широко используется в автоматическом оружии.
По словам Федорова, особенностью этих патронов станет усовершенствованная боевая часть, которая будет обеспечивать значительно более высокую эффективность в уничтожении FPV-дронов и разведывательных беспилотников по сравнению со стандартными патронами.
Производитель уже кодифицировал эту разработку по стандартам НАТО, отметил министр.
«Наша общая цель — чтобы каждый пехотинец имел магазин таких патронов и мог снарядить им автомат в случае воздушной угрозы», — написал Федоров.
30 июня Министерство обороны Украины допустило к эксплуатации в ВСУ ударный беспилотник РОННИ-13 украинского производства.
В Минобороны отметили, что БПЛА имеют прочную и легкую раму, емкостные аккумуляторы и мощные бесколлекторные двигатели, которые позволяют нести боевой заряд для поражения живой силы и техники противника на значительные расстояния.
Там подчеркнули, что в зависимости от потребности дроны РОННИ-13 могут оснащаться различными типами камер, которые позволяют выполнять задачи днем или ночью.
23 мая стало известно, что к использованию в Силах обороны Украины допустили ударный дрон Белый волк, способный поражать тяжелую технику врага.