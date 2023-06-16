Патронатная служба в воинских частях: как Минсоцполитики будет поддерживать наших защитников 16 июня, 10:17 Украинские военнослужащие (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Минсоцполитики внедряет ряд пилотных проектов, призванных обеспечить поддержку военных и ветеранов на всех этапах несения военной службы, начиная от момента поступления на службу и заканчивая адаптацией в обществе.

Об этом сообщила советник Министра социальной политики Украины Наталья Кавецкая.

С июля в воинских частях должна заработать патронатная служба

По словам чиновницы, министерство активно вводит новые инициативы в сфере оказания поддержки военным по различным направлениям.

Видео дня

Одним из таких нововведений является внедрение патронатной службы в воинских частях уже с июля этого года. Это позволит работникам этих служб брать на себя выявление и решение гражданских вопросов и проблем военных.

Кроме того, служба будет обеспечивать коммуникацию с семьями военных, оказание психосоциальной поддержки во время выполнения военной службы.

«Еще два направления — укрепление социального сопровождения в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки через обучение и привлечение социальных работников к мультидисциплинарным реабилитационным командам в 17 медицинских учреждениях Украины», — пояснила Кавецкая.

Психологическая поддержка ветеранов и их семей

Также Министерство способствует трудоустройству ветеранов с инвалидностью и разрабатывает систему поддержки для семей военных.

«Для действующих военных совместно с Министерством обороны организована программа социального восстановления — фактически отдых в сопровождении психологов и социальных работников. Программа направлена на сохранение и восстановление социальных связей, формирование доверительных отношений в семье, стабилизацию психоэмоционального состояния, устойчивость к боевой психологической травматизации», — отметила Наталья Кавецкая.

Минсоцполитики стремится применить новые подходы к финансированию социальных услуг, переходя от системы непосредственного прямого финансирования учреждений к закупке услуги / оплаты по факту предоставления услуги, где негосударственные поставщики являются одним из полноценных субъектов предоставления социальных услуг.