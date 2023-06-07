От Офиса президента до звезд Instagram. Какую одежду и почему именно ее теперь носит пол Украины

7 июня, 07:24
NV Премиум
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ТОТАЛЬНЫЙ РЕБРЕНДИНГ: С началом полномасштабной войны киевский модник Виталий Касинец переоделся из Balenciaga и Prada в патриотическую одежду украинских производителей (Фото:Александр Медведев/NV)

ТОТАЛЬНЫЙ РЕБРЕНДИНГ: С началом полномасштабной войны киевский модник Виталий Касинец переоделся из Balenciaga и Prada в патриотическую одежду украинских производителей (Фото:Александр Медведев/NV)

Автор: Ирина Крикуненко

За время полномасштабной войны украинцы переоделись в футболки и флиски отечественного производства с патриотической символикой: сделанное в Украине теперь носит весь истеблишмент, а также все, кто стремится быть современным и модным

Успешный столичный дизайнер Виталий Касинец быстро перебирает многочисленные вешалки с яркой одеждой в собственной гардеробной. Касинцу 45 лет, и в прошлой довоенной жизни он имел привычку привозить из каждого заграничного путешествия одежду люксовых брендов. На одну вещь, признается киевлянин, мог потратить без всяких колебаний несколько тысяч евро. Но теперь бомбер от Balenciaga, пиджаки от Chanel и Prada, как и футболки от Armani и Gucci, Касинец почти не носит.

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Патриотизм Одежда Мода Владимир Зеленский Футболка Авиация Галичины Война России против Украины Ежемесячный журнал NV №2

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